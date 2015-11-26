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Dio

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10 июл 2020 : 		 ROB HALFORD, GEEZER BUTLER, DAVE GROHL и другие поздравляют DIO

8 июн 2020 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

30 май 2020 : 		 WENDY DIO о муже: «Он всегда со мной»

29 май 2020 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

28 май 2020 : 		 VINNY APPICE: «DIO никогда не разминался»

27 май 2020 : 		 Барабанщик DIO: «Зал Славы Рок-н-ролла всё равно отстой»

23 май 2020 : 		 VINNY APPICE об уходе из BLACK SABBATH и создании DIO

23 май 2020 : 		 WENDY DIO вспоминает мужа

22 май 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «DIO давал почувствовать, что мы все вместе»

21 май 2020 : 		 Бывший барабанщик DIO о DIO

21 май 2020 : 		 RONNIE JAMES DIO: «Для меня нет покоя в творчестве»

21 май 2020 : 		 RONNIE JAMES DIO: «А я ведь хотел быть просто бейсболистом»

19 май 2020 : 		 VINNY и CARMINE APPICE почтили память DIO

18 май 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает DIO

18 май 2020 : 		 Выход биографии DIO отложен

18 май 2020 : 		 Коллеги DIO по BLACK SABBATH вспоминают

18 май 2020 : 		 Вокалист RAINBOW почтил память бывшего вокалиста RAINBOW

14 май 2020 : 		 Не ждите, что VIVIAN CAMPBELL и WENDY DIO помирятся

19 апр 2020 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

14 апр 2020 : 		 Переиздания DIO попали в чарты

3 апр 2020 : 		 Репортаж с вечера памяти DIO

24 мар 2020 : 		 WENDY DIO о нереализованном материале DIO

11 мар 2020 : 		 WENDY DIO: «Моя работа — хранить наследие Ронни»

4 мар 2020 : 		 Биография DIO планируется к выходу

21 фев 2020 : 		 Детали документального фильма о DIO

6 фев 2020 : 		 TOMMY LEE, GLENN HUGHES, SEBASTIAN BACH, FRANKIE BANALI на вечере памяти DIO
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|||| сегодня

ROB HALFORD, GEEZER BUTLER, DAVE GROHL и другие поздравляют DIO



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The Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer Fund специально к десятому июля, когда Dio могло бы исполниться 78 лет, приготовил особое видео, в котором музыканты чествуют его достижения и делятся своими ощущениями от его музыки. В видео приняли участие близкие друзья музыканта — Rob Halford и Geezer Butler, а также Dave Grohl, Jack Black, Rudy Sarzo, Craig Goldy, Scott Warren, Simon Wright и Vinny Appice из группы DIO, Fred Coury, Robbie Crane и Ricky Warwick из BLACK STAR RIDERS, Ahmet Zappa, Joey Vera, Glenn Hughes, Jeff Pilson, Doug Aldrich, Terry Ilous и Eddie Trunk. Ролик доступен ниже.

ROB HALFORD, GEEZER BUTLER, DAVE GROHL, Others Pay Tribute To RONNIE JAMES DIO On What Would Have Been His 78th Birthday





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