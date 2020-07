сегодня



ROB HALFORD, GEEZER BUTLER, DAVE GROHL и другие поздравляют DIO



The Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer Fund специально к десятому июля, когда Dio могло бы исполниться 78 лет, приготовил особое видео, в котором музыканты чествуют его достижения и делятся своими ощущениями от его музыки. В видео приняли участие близкие друзья музыканта — Rob Halford и Geezer Butler, а также Dave Grohl, Jack Black, Rudy Sarzo, Craig Goldy, Scott Warren, Simon Wright и Vinny Appice из группы DIO, Fred Coury, Robbie Crane и Ricky Warwick из BLACK STAR RIDERS, Ahmet Zappa, Joey Vera, Glenn Hughes, Jeff Pilson, Doug Aldrich, Terry Ilous и Eddie Trunk. Ролик доступен ниже.













