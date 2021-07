сегодня



Гитарист DIO — о встрече с YNGWIE MALMSTEEN'ом



Бывший гитарист DIO Rowan Roberston в одном их выпусков 80's Glam Metalcast рассказал о своём появлении в составе группы в 17 лет:



«Я вспоминаю об этом с большой любовью. Это было непринуждённое, весёлое время. Мне очень повезло, что я играл с ним. На прослушивании мы играли "Holy Diver" и "Last In Line", а потом сразу перешли к сочинению. Я сказал ему, что не уверен, смогу ли я сочинять. Ронни ответил мне: "Не волнуйся, всё будет хорошо". Я думаю, он использовал группу как инструмент для сочинения. Мы играли 10–20 риффов, а потом он находил тот, который ему нравился. Мы медленно собирали песни воедино. Он был удивительным мастером и великим автором. Это было очень весело».



О более блюзовом звучании на "Lock Up The Wolves":



«Ронни не стремился сделать альбом более блюзовым. Я помню, он сказал: "Если у тебя есть рифф и ты хочешь знать, может ли он подойти для DIO, — если ты можешь представить, как кто-то в первом ряду под него поднимает кулак в воздух, значит, он хорош. Хотя я был шреддером и металлистом, моим первым влиянием был Хендрикс, так что я был весьма склонным к блюзу. Если вспомнить тот альбом, можно сказать, что он звучал по-другому. Ронни хотел услышать от меня определённые вещи, и я не думаю, что в тот момент я мог реализовать некоторые из них. Со временем я стал лучше играть и лучше понимать, чего он хотел. Думаю, он разобрался с тем, что во мне было, и сделал альбом, который в итоге получился более блюзовым».



О том, как в 18 лет отправиться в турне с DIO:



«Турне длилось целый год. Каждая ночь в автобусе была сумасшедшей, это было здорово. Несмотря на то, что я был младше их, все относились ко мне совершенно спокойно. Я был настолько наивен, что, наверное, не заметил бы, если бы у них были проблемы со мной. Мы гастролировали с Yngwie (Malmsteen'ом), что было безумием, потому что я был его большим поклонником, и вдруг он выступает в качестве поддержки группы, в которой я играю. Я помню, как проходил мимо его гримёрки, а он играл на гитаре. Я вошёл и посмотрел на него. Потом он передал мне гитару, и я начал играть. Он сказал мне, что я напоминаю ему John'a Norum'a. Это было приятно слышать».







