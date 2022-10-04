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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 25
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 16
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
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Dio

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4 окт 2022 : 		 CRAIG GOLDY: «Помню, как Дио мне еду покупал»

29 сен 2022 : 		 TONY IOMMI — о Ронни Джеймсе Дио: «Он был настоящим профессионалом»

28 сен 2022 : 		 WENDY DIO хочет открыть музей

24 сен 2022 : 		 WENDY DIO заявила, что Вивиан Кэмпбелл хотел сделать группу DIO более коммерческой

22 сен 2022 : 		 SIMON WRIGHT — о концертах с голограммой Дио: «Зрители были благодарны»

24 авг 2022 : 		 Трейлер документального фильма о DIO

16 авг 2022 : 		 Вдова DIO хочет ремикс "The Last In Line"

13 авг 2022 : 		 Концерты DIO будут переизданы

10 авг 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о переиздании альбома DIO "Holy Diver"

8 авг 2022 : 		 Барабанщик DIO — о ремиксе "Holy Diver": «Это было рискованно»

29 июл 2022 : 		 Вдова DIO: «Голограмма — лишь начало»

22 июл 2022 : 		 Фильм о DIO выйдет летом

21 июл 2022 : 		 Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH: «На него плевали и освистывали»

19 июн 2022 : 		 Вдова DIO — о новой версии альбома DIO

23 май 2022 : 		 Переиздание DIO выйдет летом

11 май 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL сожалеет, что не смог попросить прощения у Ронни Джеймса Дио

5 май 2022 : 		 Бывший гитарист DIO — об увольнении VIVIAN'a CAMPBELL'a: «Чтобы Ронни тебя уволил, нужно было сильно его оскорбить»

27 апр 2022 : 		 Альбом DIO получил вторую платину

5 апр 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о том, как у него получилось купить Феррари, когда он был в DIO

21 мар 2022 : 		 Репортаж c премьера фильма о DIO

7 фев 2022 : 		 Вокалист QUIET RIOT — о голограмме Дио: «У меня смешанные чувства по этому поводу»

4 фев 2022 : 		 Фильм о DIO представят на фестивале

22 янв 2022 : 		 TONY MARTIN — о единственной встрече с Дио: «Я думал, он мне втащит»

5 янв 2022 : 		 Документальный фильм о DIO выйдет в этом году

31 дек 2021 : 		 VINNY APPICE — о "Holy Diver": «Травка нам очень помогла!»

29 дек 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «А мне голограмма DIO нравится!»
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CRAIG GOLDY: «Помню, как Дио мне еду покупал»



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CRAIG GOLDY в программе "The Blairing Out With Eric Blair Show" поделился воспоминаниями о Ронни Джеймсе Дио:

«Когда я впервые попал в группу ROUGH CUTT, я был бездомным и жил на улице. [Венди Дио, вдова и менеджер Ронни, которая также руководила ROUGH CUTT] фактически дала мне напрокат аппаратуру, чтобы я мог участвовать в прослушиваниях, потому что у меня не было аппаратуры. Так что они и так были добры ко мне, когда пригласили на прослушивание в ROUGHT CUTT. Потом Ронни лично присутствовал на прослушивании, и мы вместе исполнили песни BLACK SABBATH "Heaven And Hell" и RAINBOW "Man On The Silver Mountain". А потом, когда я получил контракт с ROUGH CUTT, я ночевал то на одном, то на другом диване, потому что я всё ещё был бездомным, но у меня было место, где я общался с участниками группы. Однажды один из участников группы пришёл домой и кричал, орал и вопил, что я открыл его банку тунца, чтобы сделать сэндвич. Я знаю, что это звучит смешно. И этот крик был слышен по всей планете. На следующий день я выглянул в окно и, кажется, увидел, как подъезжает машина Ронни. Там были Ронни и Венди с двумя полными сумками продуктов. Они поднялись по лестнице, постучали в дверь, потому что у них были заняты руки. Я открыл им дверь. Они ворвались внутрь и с грохотом поставили продукты на стол, после чего сказали: "Это для Крэйга. Оставьте его в покое". И они ушли так же быстро, как и пришли, чтобы затем продолжить запись альбома "Holy Diver". Они прервали сессию записи "Holy Diver" на тот день, чтобы пойти в магазин и купить определённые товары, которые стали для меня четырьмя полными сумками продуктов и сэндвичем с тунцом. Как можно забыть такое? Вот уровень доброты этого человека!»




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4 окт 2022
gravitgroove
Неплохая история

просмотров: 372

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