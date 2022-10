сегодня



CRAIG GOLDY: «Помню, как Дио мне еду покупал»



CRAIG GOLDY в программе "The Blairing Out With Eric Blair Show" поделился воспоминаниями о Ронни Джеймсе Дио:



«Когда я впервые попал в группу ROUGH CUTT, я был бездомным и жил на улице. [Венди Дио, вдова и менеджер Ронни, которая также руководила ROUGH CUTT] фактически дала мне напрокат аппаратуру, чтобы я мог участвовать в прослушиваниях, потому что у меня не было аппаратуры. Так что они и так были добры ко мне, когда пригласили на прослушивание в ROUGHT CUTT. Потом Ронни лично присутствовал на прослушивании, и мы вместе исполнили песни BLACK SABBATH "Heaven And Hell" и RAINBOW "Man On The Silver Mountain". А потом, когда я получил контракт с ROUGH CUTT, я ночевал то на одном, то на другом диване, потому что я всё ещё был бездомным, но у меня было место, где я общался с участниками группы. Однажды один из участников группы пришёл домой и кричал, орал и вопил, что я открыл его банку тунца, чтобы сделать сэндвич. Я знаю, что это звучит смешно. И этот крик был слышен по всей планете. На следующий день я выглянул в окно и, кажется, увидел, как подъезжает машина Ронни. Там были Ронни и Венди с двумя полными сумками продуктов. Они поднялись по лестнице, постучали в дверь, потому что у них были заняты руки. Я открыл им дверь. Они ворвались внутрь и с грохотом поставили продукты на стол, после чего сказали: "Это для Крэйга. Оставьте его в покое". И они ушли так же быстро, как и пришли, чтобы затем продолжить запись альбома "Holy Diver". Они прервали сессию записи "Holy Diver" на тот день, чтобы пойти в магазин и купить определённые товары, которые стали для меня четырьмя полными сумками продуктов и сэндвичем с тунцом. Как можно забыть такое? Вот уровень доброты этого человека!»







