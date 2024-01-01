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*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 38
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*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 38
*David встретил Sarah 28
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 28
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 25
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 20
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Dio

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15 янв 2024 : 		 Новая фигурка RONNIE JAMES DIO

10 янв 2024 : 		 Почему RITCHIE BLACKMORE уволил Ронни Джеймса Дио из RAINBOW

9 ноя 2023 : 		 Вдова DIO о голограмме Ронни Джеймса Дио: «Это был эксперимент»

27 сен 2023 : 		 Вдова DIO хочет переиздать HEAR 'N AID

25 сен 2023 : 		 Вдова DIO готовит к выпуску пересведённую версию "The Last In Line"

22 сен 2023 : 		 У Ронни Дио сначала не было интереса к HEAR 'N AID, заявил VIVIAN CAMPBELL

18 авг 2023 : 		 Новый бокс-сет DIO выйдет осенью

13 авг 2023 : 		 DOUG ALDRICH подтвердил, что неизданная песня Ронни Джеймса Дио будет выпущена

28 июн 2023 : 		 Фильм о DIO выйдет на Blu-ray

9 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE хвалит DIO

9 май 2023 : 		 Нереализованный трек DIO выйдет в 2024

4 май 2023 : 		 Бывший из DIO исполнил песни DIO, BLACK SABBATH

1 май 2023 : 		 Фильм о DIO выйдет осенью

3 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от бывшего гитариста DIO

16 фев 2023 : 		 VINNY APPICE — об увольнении VIVIAN'a CAMPBELL'a из DIO: «Виной всему бабло»

24 ноя 2022 : 		 DOUG ALDRICH — о документальном фильме о Ронни Джеймсе Дио

17 ноя 2022 : 		 RONNIE JAMES DIO получил фигурку FUNKO

26 окт 2022 : 		 Лидер AVANTASIA: «Ронни Джеймс Дио — это нечто из ряда вон»

26 окт 2022 : 		 CRAIG GOLDY удивлён, что его упомянули в фильме о DIO

12 окт 2022 : 		 Вдова Ронни Джеймса Дио: «Да не разводились мы!»

4 окт 2022 : 		 CRAIG GOLDY: «Помню, как Дио мне еду покупал»

29 сен 2022 : 		 TONY IOMMI — о Ронни Джеймсе Дио: «Он был настоящим профессионалом»

28 сен 2022 : 		 WENDY DIO хочет открыть музей

24 сен 2022 : 		 WENDY DIO заявила, что Вивиан Кэмпбелл хотел сделать группу DIO более коммерческой

22 сен 2022 : 		 SIMON WRIGHT — о концертах с голограммой Дио: «Зрители были благодарны»

24 авг 2022 : 		 Трейлер документального фильма о DIO
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|||| сегодня

Новая фигурка RONNIE JAMES DIO



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Funko Pop! выпускают новую фигурку RONNIE JAMES DIO — релиз намечен на январь этого года.

RONNIE JAMES DIO Funko Pop! Vinyl Figure Due Out This Month




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