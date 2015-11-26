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Dio

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SIMON WRIGHT: «DIO сыграл в моей жизни огромную роль»



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Барабанщик Simon Wright, в настоящий момент участник DIO DISCIPLES, а ранее известный по сотрудничеству с DIO, RHINO BUCKET и UFO, ответил на вопрос, какую роль в его жизни сыграл Ронни Джеймс Дио:

«О, просто огромную. Когда я присоединился к его группе в 1980-м, тогда было не так масштабно, я был там всего года три. И потом я вновь вернулся в его состав в 1998-м. И закончил переездом к нему домой. Там также останавливались несколько человек. Я прошёл через чудовищный развод — бла-бла-бла — и я ушёл. Я сказал: "Я возвращаюсь в Англию. С меня хватит. Я прекращаю играть на барабанах". И на это он ответил: "Нет, не делай этого. Просто приезжай и поживи у меня, и мы вместе покумекаем". И в итоге я прожил там четырнадцать лет (смеётся). Так что он сыграл огромную роль в моей жизни. Мы узнали друг друга. У нас была более тесная связь друг с другом. мы много работали вместе по дому — не над музыкой, просто по хозяйственной части. И я присматривал за ним, когда он очень сильно болел.

Смерть Ронни стала огромной потерей как для меня, так и для многих людей. Он был очень умным, забавным и весёлым. А каким он был вокалистом и автором песен... Ну да вы и так всё сами знаете».

На вопрос о том, почему он так долго жил у него дома, Simon ответил:

«У него было хорошо. Внизу была студия, и когда начинался процесс сочинения материала, было очень здорово. У него были просто невероятные идеи. и быть там и видеть то, как всё происходит... Я никогда этого не забуду, это удивительно!»



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

НELLECTOR


26 дек 2018, 10:44		Simon Wright "присоединился к его группе в 1980-м", в то время, как Сам катал "Heaven and Hell" с Саббатом. Не понял, но интересно.

ИванСемичев


26 дек 2018, 11:27		Simon Wright -Drums играл у ДИО (1990-1991, 1998-2010)

Benante


26 дек 2018, 11:52		Ошибка в переводе, в оригинале 1990


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