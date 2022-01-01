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*DIMMU BORGIR обновили альбом 22
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Dio

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VIVIAN CAMPBELL — о переиздании альбома DIO "Holy Diver"



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Гитарист DIO Vivian Campbell 3 августа обсудил решение о ремикшировании "Holy Diver" во время участия в эпизоде "Trunk Nation With Eddie Trunk" на SiriusXM. На вопрос, слышал ли он новую версию "Holy Diver" и что он думает о ней, Vivian ответил:

«Я не слышал её. И мне немного не по себе от того, что пару месяцев назад меня уговорили дать интервью по этому поводу, когда я не слышал альбом. И я должен сказать, что не слышал хороших отзывов. [Смеётся]. Это было немного странно. Я только что подробно поговорил об этом с одним журналистом, но на самом деле я даже не слышал конечный результат.

Я слышал, что они выпустили ауттейки треков из "Holy Diver" и соло, которые не вошли в альбом. И мне интересно, почему... Есть причина, по которой материал не вошёл в альбом изначально. Для меня нет особого смысла выкладывать это на всеобщее обозрение».




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