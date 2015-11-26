Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 107
*Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN 44
*Новая песня IRON MAIDEN 42
*Новая песня EXODUS 33
*Новая песня ANETTE OLZON 30
[= ||| все новости группы



*

Dio

*



24 авг 2021 : 		 WENDY DIO: «Увидев первые кадры, я взрыднула»

23 авг 2021 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE исполняет DIO

13 авг 2021 : 		 Биография DIO выйдет на разных языках

9 авг 2021 : 		 Вдова DIO: «Campbell говорит, что ему платили по $100 в неделю, но как он купил феррари?»

6 авг 2021 : 		 CRYSTAL FAITH исполняют DIO

4 авг 2021 : 		 Wendy Dio: «Между Ронни и OZZY не было тёрок»

29 июл 2021 : 		 WENDY DIO: «Есть еще три песни...»

26 июл 2021 : 		 Голограмма DIO ушла на покой

5 июл 2021 : 		 Гитарист DIO — о встрече с YNGWIE MALMSTEEN'ом

2 июл 2021 : 		 VINNY APPICE: «Никакого давления при создании дебюта DIO не было»

14 июн 2021 : 		 VINNY APPICE: «DIO должны были включить в ЗСРнР вместе с BLACK SABBATH»

4 апр 2021 : 		 TONY IOMMI: «Ронни Дио был милым человеком и каждому уделял время»

31 мар 2021 : 		 Вдова DIO — о его последних днях

8 мар 2021 : 		 TONY IOMMI: «Смерть DIO — огромная потеря»

17 фев 2021 : 		 Биография DIO выйдет летом

14 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DIO

11 фев 2021 : 		 DOUG ALDRICH: «Ронни Джеймс Дио был лучшим вокалистом в хэви-металле»

10 фев 2021 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

3 фев 2021 : 		 Биография DIO готова

31 янв 2021 : 		 JEFF PILSON — о Ронни Джеймсе Дио: «Он был великим человеком»

18 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DIO

27 дек 2020 : 		 Если бы голограмма DIO не теряла денег, гастроли бы не останавливались

14 дек 2020 : 		 Концертные релизы DIO выйдут зимой

3 дек 2020 : 		 LEROI XIII с друзьями исполняет кавер DIO

30 ноя 2020 : 		 Шведские музыканты почтили память DIO

23 окт 2020 : 		 Вдова DIO — о документальном фильме
Показать далее
| - |

|||| 24 авг 2021

WENDY DIO: «Увидев первые кадры, я взрыднула»



*
zoom
*
* *
WENDY DIO в недавнем интервью коснулась темы будущего документального фильма о Дио:

«Я [только что увидела первую часть]. На прошлой неделе они приезжали в город из Нью-Йорка, и мы просматривали много материала. Это было потрясающе. Они проделали огромную работу. Я разрыдалась от счастья. И девушка из BMG, и мой публицист, мы все плакали. Это было очень эмоционально. Они проделали очень хорошую работу. Мы кое-что переместили, кое-что отредактировали. Но я думаю, что получилось очень хорошо... Всё сделано очень хорошо. Мик Уолл [автор недавно вышедшей автобиографии Дио] отлично справился с ролью — он и [радиоведущий SiriusXM] Эдди Транк великолепны. Они оба как бы сменяют друг друга, выступая в роли модераторов, и они проделали отличную работу. Lita Ford проделала отличную работу. Rob Halford проделал потрясающую работу. Glenn Hughes... Это отличается от книги — совершенно отличается от книги. Но это так интересно и так трогательно».

WENDY DIO:





Like!+3Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 3 )

father


24 авг 2021, 12:38		«О Боже, мой муж снова заработает для меня деньги, будучи мёртвым уже 11 лет!»

Alias


24 авг 2021, 14:35		Ну почему же? Я вот, будучи фанатом Дио, с большим удовольствием посмотрю фильм и жду его с нетерпением. Более того, мне его всегда не хватало (и хорошей книги о Дио тоже), буду откровенен. Так что спасибо Венди Дио за такую возможность!

Saxon9


24 авг 2021, 17:09		Что с орфографией? Такое слово есть вообще? Взрыднуда? По аналогии со "взбрыкнула?"


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1295

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом