24 авг 2021



WENDY DIO : «Увидев первые кадры, я взрыднула»



WENDY DIO в недавнем интервью коснулась темы будущего документального фильма о Дио:



«Я [только что увидела первую часть]. На прошлой неделе они приезжали в город из Нью-Йорка, и мы просматривали много материала. Это было потрясающе. Они проделали огромную работу. Я разрыдалась от счастья. И девушка из BMG, и мой публицист, мы все плакали. Это было очень эмоционально. Они проделали очень хорошую работу. Мы кое-что переместили, кое-что отредактировали. Но я думаю, что получилось очень хорошо... Всё сделано очень хорошо. Мик Уолл [автор недавно вышедшей автобиографии Дио] отлично справился с ролью — он и [радиоведущий SiriusXM] Эдди Транк великолепны. Они оба как бы сменяют друг друга, выступая в роли модераторов, и они проделали отличную работу. Lita Ford проделала отличную работу. Rob Halford проделал потрясающую работу. Glenn Hughes... Это отличается от книги — совершенно отличается от книги. Но это так интересно и так трогательно».







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