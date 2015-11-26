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Dio

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7 фев 2022 : 		 Вокалист QUIET RIOT — о голограмме Дио: «У меня смешанные чувства по этому поводу»

4 фев 2022 : 		 Фильм о DIO представят на фестивале

22 янв 2022 : 		 TONY MARTIN — о единственной встрече с Дио: «Я думал, он мне втащит»

5 янв 2022 : 		 Документальный фильм о DIO выйдет в этом году

31 дек 2021 : 		 VINNY APPICE — о "Holy Diver": «Травка нам очень помогла!»

29 дек 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «А мне голограмма DIO нравится!»

28 ноя 2021 : 		 IAN GILLAN — о Ронни Джеймсе Дио: «Мы были очень близки»

25 окт 2021 : 		 MIKKEY DEE: «Когда Дио не стало, это была катастрофа»

6 окт 2021 : 		 DEE SNIDER: «В туре DIO ни пяди сцены нам не уступили»

14 сен 2021 : 		 Wendy DIO: «Ронни всегда думал, что обыграет рак»

9 сен 2021 : 		 WENDY DIO: «После голограммы что-то мне настоящего Ронни захотелось!»

2 сен 2021 : 		 Вдова DIO решила поменять голограмму на плёночного Ронни

27 авг 2021 : 		 Колыбельные от DIO

24 авг 2021 : 		 WENDY DIO: «Увидев первые кадры, я взрыднула»

23 авг 2021 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE исполняет DIO

13 авг 2021 : 		 Биография DIO выйдет на разных языках

9 авг 2021 : 		 Вдова DIO: «Campbell говорит, что ему платили по $100 в неделю, но как он купил феррари?»

6 авг 2021 : 		 CRYSTAL FAITH исполняют DIO

4 авг 2021 : 		 Wendy Dio: «Между Ронни и OZZY не было тёрок»

29 июл 2021 : 		 WENDY DIO: «Есть еще три песни...»

26 июл 2021 : 		 Голограмма DIO ушла на покой

5 июл 2021 : 		 Гитарист DIO — о встрече с YNGWIE MALMSTEEN'ом

2 июл 2021 : 		 VINNY APPICE: «Никакого давления при создании дебюта DIO не было»

14 июн 2021 : 		 VINNY APPICE: «DIO должны были включить в ЗСРнР вместе с BLACK SABBATH»

4 апр 2021 : 		 TONY IOMMI: «Ронни Дио был милым человеком и каждому уделял время»

31 мар 2021 : 		 Вдова DIO — о его последних днях
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Вокалист QUIET RIOT — о голограмме Дио: «У меня смешанные чувства по этому поводу»



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Вокалиста QUIET RIOT Jizzy Pearl'a, чья группа JIZZY PEARL'S LOVE/HATE открывала тур "Dio Returns" в 2019 году, спросили в новом интервью подкасту "Cobras & Fire" о его отношении к голограмме Ронни Джеймса Дио. На "Dio Returns" было представлено голографическое изображение легендарного металл-певца, выступающего вместе с живой группой, состоящей в основном из бывших коллег Ронни по группе DIO.

Jizzy сказал:

«В то время многие осуждали это, но я был в открывающей группе, поэтому я чувствовал, что мой долг — защищать всё это.

У меня смешанные чувства по этому поводу. Сейчас в Вегасе выступает голограмма Уитни Хьюстон.

Если люди хотят пойти посмотреть на голограмму, то это нормально. Если они не хотят на это смотреть, это тоже нормально. Это схожая ситуация с группами вроде нас — QUIET RIOT, WARRANT или NIGHT RANGER. Люди их ругают, но если вы не хотите смотреть — не идите на концерт. Если вам это нравится — хорошо проведите время. Так что это моё мнение».

Когда интервьюер Бакко выразил своё разочарование тем, как голограмма выглядит вживую, сказав, что он «думал, что она будет более трёхмерной», Jizzy ответил:

«Вы должны отстраниться от реальности. Не нужно сидеть там с блокнотом и планшетом и придираться ко всему, нужно просто принять идею Дио.

Послушайте, я гастролировал с Дио в течение многих лет и дружил с ним. Так что я знал этого парня, я тусовался с ним, я выпивал с ним, так что, возможно, для меня это было более чем странным. Но опять же, я понимаю, что это театральная пьеса. Так что принимайте всё как есть».

JIZZY PEARL Has











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