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Вокалист QUIET RIOT — о голограмме Дио: «У меня смешанные чувства по этому поводу»



Вокалиста QUIET RIOT Jizzy Pearl'a, чья группа JIZZY PEARL'S LOVE/HATE открывала тур "Dio Returns" в 2019 году, спросили в новом интервью подкасту "Cobras & Fire" о его отношении к голограмме Ронни Джеймса Дио. На "Dio Returns" было представлено голографическое изображение легендарного металл-певца, выступающего вместе с живой группой, состоящей в основном из бывших коллег Ронни по группе DIO.



Jizzy сказал:



«В то время многие осуждали это, но я был в открывающей группе, поэтому я чувствовал, что мой долг — защищать всё это.



У меня смешанные чувства по этому поводу. Сейчас в Вегасе выступает голограмма Уитни Хьюстон.



Если люди хотят пойти посмотреть на голограмму, то это нормально. Если они не хотят на это смотреть, это тоже нормально. Это схожая ситуация с группами вроде нас — QUIET RIOT, WARRANT или NIGHT RANGER. Люди их ругают, но если вы не хотите смотреть — не идите на концерт. Если вам это нравится — хорошо проведите время. Так что это моё мнение».



Когда интервьюер Бакко выразил своё разочарование тем, как голограмма выглядит вживую, сказав, что он «думал, что она будет более трёхмерной», Jizzy ответил:



«Вы должны отстраниться от реальности. Не нужно сидеть там с блокнотом и планшетом и придираться ко всему, нужно просто принять идею Дио.



Послушайте, я гастролировал с Дио в течение многих лет и дружил с ним. Так что я знал этого парня, я тусовался с ним, я выпивал с ним, так что, возможно, для меня это было более чем странным. Но опять же, я понимаю, что это театральная пьеса. Так что принимайте всё как есть».







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