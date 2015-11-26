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DOUG ALDRICH о работе с DIO



Гитарист Doug Aldrich (Burning Rain, The Dead Daisies, ex-Whitesnake) побеседовал с репортёром Ultimate Guitar Давидом Славковичем о днях, проведённых в группе Ронни Джеймса Дио, и об участии в составе Whitesnake. Ниже представлена выдержки из интервью.



Вы играли с Дио (в начале двухтысячных). Каково это было работать с Дио?



«Это было великолепно. Я имею в виду, Ронни... Он умел в каждом пробудить его лучшие качества, ему всегда это удавалось. Он определённо раскрыл с лучшей стороны и меня. Я благодарен за шанс поработать с Ронни. Во-первых, если бы не Ронни, я бы, вероятно, никогда не попал бы в Whitesnake. Он был очень крут. Я многому у него научился. Я научился контролировать... В общем контролировать всё, что происходит на сцене? и становиться хозяином сцены. И... я скучаю по нему. Очень сильно».



В то время ты, по сути, играл сразу в двух больших группах. Ты играл в группе Дио и в то же время — в Whitesnake. Это выглядит довольно сложной задачей. Как тебе удавалось справляться с работой в обеих группах одновременно?



«По большей части я был в Whitesnake — это была моя основная группа. David (Coverdale) отпускал меня, чтобы я съездил в тур или что-то вроде того с Ронни, если Whitesnake не были ничем заняты. Это было похоже на то, как я сейчас играю в Dead Daisies, но имею возможность заниматься делами Burning Rain, если Dead Daisies отдыхают».



В чём было основное отличие в работе с Coverdale'ом и Дио?



«Я бы сказал, что в этом плане Ронни отличался куда сильнее. Он был очень настроен на то, что он хотел сделать, и очень сфокусирован на поиске определённого звучания, каких-то особенных деталей. С David'ом всё было чуть более открыто. Он очень любил эксперименты. Пробовал самые разные вещи. Но они оба настоящие титаны, и я всегда был у них по правую руку. Особенно для David'a. Для меня было большой честью то, что он выбрал именно меня, чтобы помочь ему возродить Whitesnake. Я пытался поддерживать блюзовую составляющую, потому что последние работы Whitesnake, которые я слышал, со Steve'ом Vai'ем, на мой взгляд, довольно далеко отошли от изначальной идеи Whitesnake. Поэтому я просто привёл всё к тому виду, в котором оно должно было быть».













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