Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 83
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*Новое видео DRAGONFORCE 30
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 24
*Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса 22
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*OZZY OSBOURNE перенесёт ещё одну операцию 20
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 17
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 83
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*Новое видео DRAGONFORCE 30
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 24
[= ||| все новости группы



*

Dio

*



22 сен 2023 : 		 У Ронни Дио сначала не было интереса к HEAR 'N AID, заявил VIVIAN CAMPBELL

18 авг 2023 : 		 Новый бокс-сет DIO выйдет осенью

13 авг 2023 : 		 DOUG ALDRICH подтвердил, что неизданная песня Ронни Джеймса Дио будет выпущена

28 июн 2023 : 		 Фильм о DIO выйдет на Blu-ray

9 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE хвалит DIO

9 май 2023 : 		 Нереализованный трек DIO выйдет в 2024

4 май 2023 : 		 Бывший из DIO исполнил песни DIO, BLACK SABBATH

1 май 2023 : 		 Фильм о DIO выйдет осенью

3 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от бывшего гитариста DIO

16 фев 2023 : 		 VINNY APPICE — об увольнении VIVIAN'a CAMPBELL'a из DIO: «Виной всему бабло»

24 ноя 2022 : 		 DOUG ALDRICH — о документальном фильме о Ронни Джеймсе Дио

17 ноя 2022 : 		 RONNIE JAMES DIO получил фигурку FUNKO

26 окт 2022 : 		 Лидер AVANTASIA: «Ронни Джеймс Дио — это нечто из ряда вон»

26 окт 2022 : 		 CRAIG GOLDY удивлён, что его упомянули в фильме о DIO

12 окт 2022 : 		 Вдова Ронни Джеймса Дио: «Да не разводились мы!»

4 окт 2022 : 		 CRAIG GOLDY: «Помню, как Дио мне еду покупал»

29 сен 2022 : 		 TONY IOMMI — о Ронни Джеймсе Дио: «Он был настоящим профессионалом»

28 сен 2022 : 		 WENDY DIO хочет открыть музей

24 сен 2022 : 		 WENDY DIO заявила, что Вивиан Кэмпбелл хотел сделать группу DIO более коммерческой

22 сен 2022 : 		 SIMON WRIGHT — о концертах с голограммой Дио: «Зрители были благодарны»

24 авг 2022 : 		 Трейлер документального фильма о DIO

16 авг 2022 : 		 Вдова DIO хочет ремикс "The Last In Line"

13 авг 2022 : 		 Концерты DIO будут переизданы

10 авг 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о переиздании альбома DIO "Holy Diver"

8 авг 2022 : 		 Барабанщик DIO — о ремиксе "Holy Diver": «Это было рискованно»

29 июл 2022 : 		 Вдова DIO: «Голограмма — лишь начало»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

У Ронни Дио сначала не было интереса к HEAR 'N AID, заявил VIVIAN CAMPBELL



zoom
В недавнем интервью журналу Guitar Interactive бывший гитарист DIO и нынешний музыкант DEF LEPPARD Vivian Campbell рассказал о своём участии в записи "Stars" — благотворительного сингла 1985 года, выпущенного под вывеской HEAR 'N AID для помощи голодающим:

«Когда мы решили записать этот сингл, мы были в студии Rumbo Recorders в Лос-Анджелесе, где записывали альбом DIO "Sacred Heart". И это было очень мрачное время для Ронни и для группы. Тогда никто не хотел находиться рядом с Ронни. У Ронни и его жены и по совместительству менеджера Венди случилась размолвка. Они не разводились, но жили раздельно. И настроение Ронни было очень мрачным. И разница между альбомом "Sacred Heart" и [первыми двумя альбомами DIO] "Holy Diver" и "The Last In Line" заключается в том, что когда мы записывали "Holy Diver" и "The Last In Line", все постоянно находились в студии. Мы все были там и поддерживали друг друга. Была очень хорошая атмосфера. И никто не уходил домой раньше времени. Все ждали результатов и радовались каждому маленькому достижению с этими пластинками. Когда мы работали над альбомом "Sacred Heart", никто не хотел задерживаться. Мы записывали партии, и это было что-то вроде: "Ну ладно, я пойду. Вы закончили со мной?" Оставались только Ронни и Анджело [Аркури], наш звукоинженер, и всё из-за той энергии, той вибрации, которая исходила от Ронни в то время. Так что это было очень трудно сделать. Я не говорю, что это плохая запись, но над ней было очень трудно работать [тогдашнему барабанщику DIO] Vinny [Appice'y], [тогдашнему басисту DIO] Джимми [Бейну] и мне, да и самому Ронни.

В то время вышла запись "We Are The World" с Майклом Джексоном и поп-звёздами. И мы с Джимми, который в то время был моим соседом по комнате, — мы жили в одной квартире — случайно дали интервью для станции KLOS в Лос-Анджелесе, и диджей спросил нас: "Как получилось, что никто из мира хард-рока не был приглашён участвовать в этом?" И мы подумали: "Знаете, вы абсолютно правы". Это была эпоха, когда хард-рок был словно отвергнут. Я имею в виду, что его никогда не номинировали на "Грэмми" или что-то в этом роде. Не было никакого реального признания со стороны индустрии, хотя он был очень популярной культурной величиной, а рок-пластинки продавались многомиллионными тиражами. Но индустрия ещё не признала его в полной мере. В общем, мы шутили на эту тему, и Джимми — он был весёлым парнем — сразу же сказал: "Мы должны это сделать. Мы должны назвать его HEAR 'N AID". И тут мы засмеялись и попадали с табуреток. А потом мы вернулись в нашу квартиру, и Джимми сказал: "Ты хочешь сделать это на самом деле?" А я спросил: "Правда? Я имею в виду, у нас есть на это время?" И он ответил: "Да". Тогда мы с Джимми написали песню. Мы не сочиняли текст, мы написали только музыку. Мы решили: "Без Ронни у нас ничего не получится. Нам нужен авторитет. Нам нужно имя". И мы пошли в студию на следующий день. Как я уже сказал, мы находились в самом разгаре работы над альбомом "Sacred Heart". Ронни находится в очень тяжёлом состоянии. Мы предложили ему: "Ронни, как насчёт этого?" Он сразу же отказался. У него сначала не было никакого интереса к этому. Так что мы продолжали давить на него в течение нескольких недель, и в конце концов он вернулся к нам и сказал: "Знаете что? Да. Я согласен на это". И он написал текст для этой песни».

Vivian рассказал, как им удалось привлечь к участию в проекте такое количество громких имён:

«Я воспользовался помощью пресс-атташе, с которой мы тогда работали, и каждый день ходил в офис. Она позволяла мне просматривать её "Ролодекс" [базу контактов] — вот насколько дело старой закалки, мы так искали контакты. Я говорил: "О, Jon Bon Jovi". Я буквально обзванивал людей, которых не знал... Я пытался им объяснить: "Мы выпускаем благотворительный сингл. И мы покроем расходы. Мы получим спонсорскую помощь". И так я жил несколько недель, каждый день попадая в совершенно другой мир, просто садясь за телефон и звоня людям. "Привет, Neal Schon. Мне нравится материал JOURNEY. Есть ли шанс, что вы могли бы..." — "Кто ещё этим занимается?" И никто не хотел брать на себя обязательства до тех пор, пока не будут привлечены другие громкие имена. Но я называл имя Ронни. Я говорил: "Ронни этим занимается". — "О, хорошо". Я звонил в студии, например, в A&M: "Возможно ли нам выделить один свободный день в студии? Это для благотворительности". — "American Airlines, можем ли мы как-нибудь?" — "Holiday Inn, можете ли вы..." Я никогда раньше подобного не делал, но я потратил на это несколько недель. И вот всё сложилось, и это было просто потрясающе.

Я помню день, когда мы работали в A&M, там была съёмочная группа, и даже появились ребята из SPINAL TAP. И это было здорово, потому что это привнесло немного столь необходимого юмора в эту ситуацию. Там были великие гитаристы — Yngwie [Malmsteen], George Lynch и Neal Schon, ребята, которые были блестящими гитаристами. И я помню, что следил за тем, чтобы у каждого был лимузин, самолёт, номер в гостинице, было что поесть. А потом, в конце дня, я вдруг говорю себе: "Хорошо, теперь ты должен сыграть на гитаре". — "Что?"»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 182

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом