У Ронни Дио сначала не было интереса к HEAR 'N AID, заявил VIVIAN CAMPBELL



В недавнем интервью журналу Guitar Interactive бывший гитарист DIO и нынешний музыкант DEF LEPPARD Vivian Campbell рассказал о своём участии в записи "Stars" — благотворительного сингла 1985 года, выпущенного под вывеской HEAR 'N AID для помощи голодающим:



«Когда мы решили записать этот сингл, мы были в студии Rumbo Recorders в Лос-Анджелесе, где записывали альбом DIO "Sacred Heart". И это было очень мрачное время для Ронни и для группы. Тогда никто не хотел находиться рядом с Ронни. У Ронни и его жены и по совместительству менеджера Венди случилась размолвка. Они не разводились, но жили раздельно. И настроение Ронни было очень мрачным. И разница между альбомом "Sacred Heart" и [первыми двумя альбомами DIO] "Holy Diver" и "The Last In Line" заключается в том, что когда мы записывали "Holy Diver" и "The Last In Line", все постоянно находились в студии. Мы все были там и поддерживали друг друга. Была очень хорошая атмосфера. И никто не уходил домой раньше времени. Все ждали результатов и радовались каждому маленькому достижению с этими пластинками. Когда мы работали над альбомом "Sacred Heart", никто не хотел задерживаться. Мы записывали партии, и это было что-то вроде: "Ну ладно, я пойду. Вы закончили со мной?" Оставались только Ронни и Анджело [Аркури], наш звукоинженер, и всё из-за той энергии, той вибрации, которая исходила от Ронни в то время. Так что это было очень трудно сделать. Я не говорю, что это плохая запись, но над ней было очень трудно работать [тогдашнему барабанщику DIO] Vinny [Appice'y], [тогдашнему басисту DIO] Джимми [Бейну] и мне, да и самому Ронни.



В то время вышла запись "We Are The World" с Майклом Джексоном и поп-звёздами. И мы с Джимми, который в то время был моим соседом по комнате, — мы жили в одной квартире — случайно дали интервью для станции KLOS в Лос-Анджелесе, и диджей спросил нас: "Как получилось, что никто из мира хард-рока не был приглашён участвовать в этом?" И мы подумали: "Знаете, вы абсолютно правы". Это была эпоха, когда хард-рок был словно отвергнут. Я имею в виду, что его никогда не номинировали на "Грэмми" или что-то в этом роде. Не было никакого реального признания со стороны индустрии, хотя он был очень популярной культурной величиной, а рок-пластинки продавались многомиллионными тиражами. Но индустрия ещё не признала его в полной мере. В общем, мы шутили на эту тему, и Джимми — он был весёлым парнем — сразу же сказал: "Мы должны это сделать. Мы должны назвать его HEAR 'N AID". И тут мы засмеялись и попадали с табуреток. А потом мы вернулись в нашу квартиру, и Джимми сказал: "Ты хочешь сделать это на самом деле?" А я спросил: "Правда? Я имею в виду, у нас есть на это время?" И он ответил: "Да". Тогда мы с Джимми написали песню. Мы не сочиняли текст, мы написали только музыку. Мы решили: "Без Ронни у нас ничего не получится. Нам нужен авторитет. Нам нужно имя". И мы пошли в студию на следующий день. Как я уже сказал, мы находились в самом разгаре работы над альбомом "Sacred Heart". Ронни находится в очень тяжёлом состоянии. Мы предложили ему: "Ронни, как насчёт этого?" Он сразу же отказался. У него сначала не было никакого интереса к этому. Так что мы продолжали давить на него в течение нескольких недель, и в конце концов он вернулся к нам и сказал: "Знаете что? Да. Я согласен на это". И он написал текст для этой песни».



Vivian рассказал, как им удалось привлечь к участию в проекте такое количество громких имён:



«Я воспользовался помощью пресс-атташе, с которой мы тогда работали, и каждый день ходил в офис. Она позволяла мне просматривать её "Ролодекс" [базу контактов] — вот насколько дело старой закалки, мы так искали контакты. Я говорил: "О, Jon Bon Jovi". Я буквально обзванивал людей, которых не знал... Я пытался им объяснить: "Мы выпускаем благотворительный сингл. И мы покроем расходы. Мы получим спонсорскую помощь". И так я жил несколько недель, каждый день попадая в совершенно другой мир, просто садясь за телефон и звоня людям. "Привет, Neal Schon. Мне нравится материал JOURNEY. Есть ли шанс, что вы могли бы..." — "Кто ещё этим занимается?" И никто не хотел брать на себя обязательства до тех пор, пока не будут привлечены другие громкие имена. Но я называл имя Ронни. Я говорил: "Ронни этим занимается". — "О, хорошо". Я звонил в студии, например, в A&M: "Возможно ли нам выделить один свободный день в студии? Это для благотворительности". — "American Airlines, можем ли мы как-нибудь?" — "Holiday Inn, можете ли вы..." Я никогда раньше подобного не делал, но я потратил на это несколько недель. И вот всё сложилось, и это было просто потрясающе.



Я помню день, когда мы работали в A&M, там была съёмочная группа, и даже появились ребята из SPINAL TAP. И это было здорово, потому что это привнесло немного столь необходимого юмора в эту ситуацию. Там были великие гитаристы — Yngwie [Malmsteen], George Lynch и Neal Schon, ребята, которые были блестящими гитаристами. И я помню, что следил за тем, чтобы у каждого был лимузин, самолёт, номер в гостинице, было что поесть. А потом, в конце дня, я вдруг говорю себе: "Хорошо, теперь ты должен сыграть на гитаре". — "Что?"»







