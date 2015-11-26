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Dio

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Если бы голограмма DIO не теряла денег, гастроли бы не останавливались



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Бывший вокалист JUDAS PRIEST в интервью "That Jamieson Show", состоявшемуся еще в феврале этого года, коснулся темы гастролей голограммы Дио:

«Мне нравится. Это так удивительно каждый вечер просто слышать голос Ронни. И это одно из самых удивительных шоу. Я там немного меньше пою, но это всегда оказывает давление, потому что каждый раз, когда я выхожу и если я не пою [хорошо], я знаю, что Ронни смотрит на меня свысока и говорит: "Ты сукин сын". Потому что он был таким. Я чувствую, что он кричал на меня или что-то вроде: "Это неправильно". Но это здорово. И мне нравится тусоваться с Simonом и парнями».

Бывший фронтмен JUDAS PRIEST также защищал вдову/менеджера Ронни Wendy Dio, которая является членом команды Eyellusion, от обвинений в "попытке срубить бабла" о чем думаю ряд фанатов, при использовании творческого наследия Ронни и исполнения его классических песен:

«Дело в том, что Wendy Dio — она просто одна из самых удивительных людей из всех, кого я знаю. Она так много делает для благотворительности. Она теряет деньги, делая этот тур. Люди говорят: "Правда?" На что я отвечаю: "Ну, слушай, если бы она не потеряла деньги, мы бы постоянно гастролировали". Она не хочет [терять деньги] — цель не в том, — но она просто пытается сделать что-то, чтобы сделать фэнов счастливыми как это делал Ронни. Вы знаете, каким крутым был Ронни — один из самых потрясающих людей и Wendy делает то же самое!»

TIM





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