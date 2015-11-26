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Вдова DIO решила поменять голограмму на плёночного Ронни



Вдова DIO Wendy в одном из интервью рассказала о том, почему решила отправить на покой голограмму Ронни:



«[Голограмма] иногда принималась хорошо, иногда нет; всё зависит от людей. Основной проблемой с голограммой — и я не скажу, что никогда этого не повторю, — было то, что она стоит просто огромных денег, плюс вы можете появляться только на определённых площадках из-за её высоты и размера. Путешествовать слишком дорого, поэтому мы не могли приехать в Бразилию, не могли приехать в Южную Америку, не могли поехать в Японию, не могли поехать в Европу. Так что это ограничивает вас очень сильно.



Поэтому мы собираемся в следующем году в марте — группа DIO снова поедет куда-нибудь — но на этот раз я нашла плёнку ISO, снятую 17 камерами, и там есть плёнка, на которой снят только Ронни. Так что мы воспользовались этим, и мы делаем это вместе со спецэффектами. Так что это не будет голограмма — это будет съёмка самого Ронни с живой группой DIO и спецэффектами. Над этим мы сейчас работаем. И это мы можем привезти куда угодно. Так что мы надеемся приехать в Бразилию в следующем году».







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