Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую пор... 62
*Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве 57
*Новая песня IRON MAIDEN 47
*Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её ... 45
*Новая песня EXODUS 33
[= ||| все новости группы



*

Dio

*



2 сен 2021 : 		 Вдова DIO решила поменять голограмму на плёночного Ронни

27 авг 2021 : 		 Колыбельные от DIO

24 авг 2021 : 		 WENDY DIO: «Увидев первые кадры, я взрыднула»

23 авг 2021 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE исполняет DIO

13 авг 2021 : 		 Биография DIO выйдет на разных языках

9 авг 2021 : 		 Вдова DIO: «Campbell говорит, что ему платили по $100 в неделю, но как он купил феррари?»

6 авг 2021 : 		 CRYSTAL FAITH исполняют DIO

4 авг 2021 : 		 Wendy Dio: «Между Ронни и OZZY не было тёрок»

29 июл 2021 : 		 WENDY DIO: «Есть еще три песни...»

26 июл 2021 : 		 Голограмма DIO ушла на покой

5 июл 2021 : 		 Гитарист DIO — о встрече с YNGWIE MALMSTEEN'ом

2 июл 2021 : 		 VINNY APPICE: «Никакого давления при создании дебюта DIO не было»

14 июн 2021 : 		 VINNY APPICE: «DIO должны были включить в ЗСРнР вместе с BLACK SABBATH»

4 апр 2021 : 		 TONY IOMMI: «Ронни Дио был милым человеком и каждому уделял время»

31 мар 2021 : 		 Вдова DIO — о его последних днях

8 мар 2021 : 		 TONY IOMMI: «Смерть DIO — огромная потеря»

17 фев 2021 : 		 Биография DIO выйдет летом

14 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DIO

11 фев 2021 : 		 DOUG ALDRICH: «Ронни Джеймс Дио был лучшим вокалистом в хэви-металле»

10 фев 2021 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

3 фев 2021 : 		 Биография DIO готова

31 янв 2021 : 		 JEFF PILSON — о Ронни Джеймсе Дио: «Он был великим человеком»

18 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DIO

27 дек 2020 : 		 Если бы голограмма DIO не теряла денег, гастроли бы не останавливались

14 дек 2020 : 		 Концертные релизы DIO выйдут зимой

3 дек 2020 : 		 LEROI XIII с друзьями исполняет кавер DIO
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вдова DIO решила поменять голограмму на плёночного Ронни



*
zoom
*
* *
Вдова DIO Wendy в одном из интервью рассказала о том, почему решила отправить на покой голограмму Ронни:

«[Голограмма] иногда принималась хорошо, иногда нет; всё зависит от людей. Основной проблемой с голограммой — и я не скажу, что никогда этого не повторю, — было то, что она стоит просто огромных денег, плюс вы можете появляться только на определённых площадках из-за её высоты и размера. Путешествовать слишком дорого, поэтому мы не могли приехать в Бразилию, не могли приехать в Южную Америку, не могли поехать в Японию, не могли поехать в Европу. Так что это ограничивает вас очень сильно.

Поэтому мы собираемся в следующем году в марте — группа DIO снова поедет куда-нибудь — но на этот раз я нашла плёнку ISO, снятую 17 камерами, и там есть плёнка, на которой снят только Ронни. Так что мы воспользовались этим, и мы делаем это вместе со спецэффектами. Так что это не будет голограмма — это будет съёмка самого Ронни с живой группой DIO и спецэффектами. Над этим мы сейчас работаем. И это мы можем привезти куда угодно. Так что мы надеемся приехать в Бразилию в следующем году».

WENDY DIO Explains Decision To Put RONNIE JAMES DIO Hologram On Hold











Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


2 сен 2021, 15:44		Пленочный ДИО - это звучит гордо !


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 115

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом