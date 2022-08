сегодня



Концерты DIO будут переизданы



23 сентября Niji Entertainment и BMG вновь выпустят концертные релизы DIO "Donington '83" и "Donington '87".



"Donington '83"



Состав:



Ronnie James Dio — вокал;

Vivian Campbell — гитара;

Jimmy Bain — бас;

Vinny Appice — барабаны;

Claude Schnell — клавишные.



Трек-лист:



01. Stand Up and Shout

02. Straight Through The Heart

03. Children Of The Sea

04. Rainbow In The Dark

05. Holy Diver

06. Drum Solo

07. Stargazer

08. Guitar Solo

09. Heaven And Hell

10. Man On The Silver Mountain

11. Starstruck

12. Man On The Silver Mountain (Reprise)



"Donington '87"



Состав:



Ronnie James Dio — вокал;

Craig Goldy — гитара;

Jimmy Bain — бас;

Vinny Appice — барабаны;

Claude Schnell — клавишные.



Трек-лист:



01. Dream Evil

02. Neon Knights

03. Naked In The Rain

04. Rock 'N' Roll Children

05. Long Live Rock 'N' Roll

06. The Last In Line

07. Children Of The Sea

08. Holy Diver

09. Heaven And Hell

10. Man On The Silver Mountain

11. All The Fools Sailed Away

12. The Last In Line (Reprise)

13. Rainbow In The Dark







