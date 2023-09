сегодня



Вдова DIO готовит к выпуску пересведённую версию "The Last In Line"



В новом выступлении в подкасте "Seize The Moment" вдова и менеджер Ронни Джеймса Дио Венди Дио рассказала о своих усилиях по сохранению наследия своего покойного мужа. Венди рассказала о том, какие новые релизы, связанные с Дио, готовятся к выпуску:



«Диск "Dio: Dreamers Never Die" на DVD и Blu-ray выходит 22 сентября. [Примечание редактора: дата выхода была перенесена на 29 сентября]. Я очень рада этому, потому что вышел документальный фильм о Ронни Джеймсе Дио. Мы провели премьеру в Лос-Анджелесе, премьеру в Лондоне, и он шёл в кинотеатрах по всему миру, но всего пару дней. Потом он попал на Showtime; он идёт на Showtime, так что американцы могут его посмотреть, но никто другой в мире не мог его увидеть. Так что теперь, когда фильм выходит по всему миру на Blu-ray и DVD, весь остальной мир сможет его увидеть, и вы знаете, что у Ронни много поклонников по всему миру, и я очень рада этому.



Что ещё я собираюсь сделать? 22 сентября на BMG выходят последние четыре альбома Ронни, которые он записал с группой DIO, они выходят на виниле разных цветов, и это отличный комплект. Rhino работает над альбомом "The Last In Line" DIO, который выйдет в следующем году, и делает пересведение с кем-то, я пока не знаю с кем. В прошлом году мы делали пересведение альбома "Holy Diver" с Джо Баррези, и он привёл песни к современному звучанию. И я думаю, что Джо проделал фантастическую работу. Так что думаем над этим. Со мной работает звукоинженер Ронни Уин Дэвис. Мы ищем в хранилище и находим всевозможные жемчужины. Но я не хочу наводнять рынок. Мне нравится выпускать альбомы так, как хотел бы Ронни, периодически, и просто отбирать жемчужины. Я думаю, что мы нашли несколько неизданных материалов. Там много всего.



Я буду продолжать этим заниматься. Тогда у поклонников будет всё больше и больше вещей Ронни, потому что я хочу сохранить его музыку и память о нём до тех пор, пока я жива. А потом моя дочь продолжит моё дело».



Классический дебютный альбом DIO 1983 года "Holy Diver" был переиздан в июле 2022 года под названием "Holy Diver: Super Deluxe Edition" на лейбле Rhino. Бокс-сет из четырёх дисков включает в себя две версии "Holy Diver". Первая — это новый микс альбома, сделанный Джо Баррези (TOOL, QUEENS OF THE STONE AGE, SLIPKNOT). Он использовал оригинальные аналоговые ленты для ремикса всех девяти треков альбома. Второе издание представляет собой заново отремастированную версию оригинального микса 1983 года. Super Deluxe Edition также содержит неизданные концертные выступления и ауттейки, а также подборку раритетов той эпохи.







