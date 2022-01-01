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SIMON WRIGHT — о концертах с голограммой Дио: «Зрители были благодарны»



Simon Wright заявил, что молодые поклонники Ронни Джеймса Дио очень высоко оценили решение DIO DISCIPLES отправиться в тур с голограммой легендарного хэви-металлического певца.



Дио скончался в 2010 году в возрасте 67 лет. Его голограмма была создана компанией Eyellusion и дебютировала на фестивале Wacken Open Air в августе 2016 года перед более чем 75 000 поклонников.



В беседе с подкастом "Everblack" Wright рассказал о своих дальнейших планах по сохранению наследия Ронни Джеймса Дио:



«У нас была группа DIO DISCIPLES, затем мы перешли к проекту под названием "Dio Returns", который представлял собой голограмму Ронни. И мы провели довольно хороший тур по США в 2019 году. Это было здорово, потому что на концертах пересекались разные группы людей: старшее поколение, затем молодое, и даже совсем юные ребята, у которых никогда не было шанса увидеть Ронни. Зрители были очень признательны и благодарили нас за то, что мы привезли такое шоу, потому что у них не было возможности увидеть Ронни. Так что всё это стоит того, когда ты говоришь с такими людьми, которые в восторге от происходящего. Это было здорово».



На вопрос о том, какие эмоции он испытывал во время исполнения вместе с вокалом Ронни, Wright ответил:



«Когда готовишься к шоу, ты должен подходить к вопросу по-деловому. И это шоу сильно отличалось от того, как я играл на других концертах до этого, потому что на этом шоу мне пришлось играть под клик-трек, надев наушники. Я не люблю вставные наушники, поэтому я был в накладных наушниках. Так что мне пришлось как следует сосредоточиться, потому что клик накладывался на голос Ронни, который был взят из разных моментов его карьеры. Было несколько переходов, так что нужно было очень хорошо сконцентрироваться. Но через некоторое время я привык к этому. После шоу я встречал людей, и, как я уже говорил, они были очень благодарны, что мы провели концерт».



Simon также подтвердил, что те же музыканты планируют вернуться в тур в 2023 году и сыграть ещё несколько концертов в честь Дио, но на этот раз без голограммы:



«Я не знаю, как это будет называться, возможно, это будет "Dio Returns" — снова со светодиодными экранами. А ещё есть 3D-изображение. Я кое-что видел, и это просто потрясающе. Так что это должно быть крутейшее шоу. И, возможно, у нас снова будут два певца. Наверное, это произойдёт в следующем году».







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