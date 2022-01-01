Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
*Умер гитарист SOILWORK 11
*Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE... 10
*JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO 10
*Профессиональное видео с выступления MERCYFUL FATE 9
*BEHEMOTH повторят путь The Beatles 9
*ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!» 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
*Умер гитарист SOILWORK 11
[= ||| все новости группы



*

Dio

*



22 сен 2022 : 		 SIMON WRIGHT — о концертах с голограммой Дио: «Зрители были благодарны»

24 авг 2022 : 		 Трейлер документального фильма о DIO

16 авг 2022 : 		 Вдова DIO хочет ремикс "The Last In Line"

13 авг 2022 : 		 Концерты DIO будут переизданы

10 авг 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о переиздании альбома DIO "Holy Diver"

8 авг 2022 : 		 Барабанщик DIO — о ремиксе "Holy Diver": «Это было рискованно»

29 июл 2022 : 		 Вдова DIO: «Голограмма — лишь начало»

22 июл 2022 : 		 Фильм о DIO выйдет летом

21 июл 2022 : 		 Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH: «На него плевали и освистывали»

19 июн 2022 : 		 Вдова DIO — о новой версии альбома DIO

23 май 2022 : 		 Переиздание DIO выйдет летом

11 май 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL сожалеет, что не смог попросить прощения у Ронни Джеймса Дио

5 май 2022 : 		 Бывший гитарист DIO — об увольнении VIVIAN'a CAMPBELL'a: «Чтобы Ронни тебя уволил, нужно было сильно его оскорбить»

27 апр 2022 : 		 Альбом DIO получил вторую платину

5 апр 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о том, как у него получилось купить Феррари, когда он был в DIO

21 мар 2022 : 		 Репортаж c премьера фильма о DIO

7 фев 2022 : 		 Вокалист QUIET RIOT — о голограмме Дио: «У меня смешанные чувства по этому поводу»

4 фев 2022 : 		 Фильм о DIO представят на фестивале

22 янв 2022 : 		 TONY MARTIN — о единственной встрече с Дио: «Я думал, он мне втащит»

5 янв 2022 : 		 Документальный фильм о DIO выйдет в этом году

31 дек 2021 : 		 VINNY APPICE — о "Holy Diver": «Травка нам очень помогла!»

29 дек 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «А мне голограмма DIO нравится!»

28 ноя 2021 : 		 IAN GILLAN — о Ронни Джеймсе Дио: «Мы были очень близки»

25 окт 2021 : 		 MIKKEY DEE: «Когда Дио не стало, это была катастрофа»

6 окт 2021 : 		 DEE SNIDER: «В туре DIO ни пяди сцены нам не уступили»

14 сен 2021 : 		 Wendy DIO: «Ронни всегда думал, что обыграет рак»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SIMON WRIGHT — о концертах с голограммой Дио: «Зрители были благодарны»



zoom
Simon Wright заявил, что молодые поклонники Ронни Джеймса Дио очень высоко оценили решение DIO DISCIPLES отправиться в тур с голограммой легендарного хэви-металлического певца.

Дио скончался в 2010 году в возрасте 67 лет. Его голограмма была создана компанией Eyellusion и дебютировала на фестивале Wacken Open Air в августе 2016 года перед более чем 75 000 поклонников.

В беседе с подкастом "Everblack" Wright рассказал о своих дальнейших планах по сохранению наследия Ронни Джеймса Дио:

«У нас была группа DIO DISCIPLES, затем мы перешли к проекту под названием "Dio Returns", который представлял собой голограмму Ронни. И мы провели довольно хороший тур по США в 2019 году. Это было здорово, потому что на концертах пересекались разные группы людей: старшее поколение, затем молодое, и даже совсем юные ребята, у которых никогда не было шанса увидеть Ронни. Зрители были очень признательны и благодарили нас за то, что мы привезли такое шоу, потому что у них не было возможности увидеть Ронни. Так что всё это стоит того, когда ты говоришь с такими людьми, которые в восторге от происходящего. Это было здорово».

На вопрос о том, какие эмоции он испытывал во время исполнения вместе с вокалом Ронни, Wright ответил:

«Когда готовишься к шоу, ты должен подходить к вопросу по-деловому. И это шоу сильно отличалось от того, как я играл на других концертах до этого, потому что на этом шоу мне пришлось играть под клик-трек, надев наушники. Я не люблю вставные наушники, поэтому я был в накладных наушниках. Так что мне пришлось как следует сосредоточиться, потому что клик накладывался на голос Ронни, который был взят из разных моментов его карьеры. Было несколько переходов, так что нужно было очень хорошо сконцентрироваться. Но через некоторое время я привык к этому. После шоу я встречал людей, и, как я уже говорил, они были очень благодарны, что мы провели концерт».

Simon также подтвердил, что те же музыканты планируют вернуться в тур в 2023 году и сыграть ещё несколько концертов в честь Дио, но на этот раз без голограммы:

«Я не знаю, как это будет называться, возможно, это будет "Dio Returns" — снова со светодиодными экранами. А ещё есть 3D-изображение. Я кое-что видел, и это просто потрясающе. Так что это должно быть крутейшее шоу. И, возможно, у нас снова будут два певца. Наверное, это произойдёт в следующем году».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 163

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом