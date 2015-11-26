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Dio

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WENDY DIO: «Есть еще три песни...»



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WENDY DIO в рамках недавнего интервью сообщила, что в какой-то момент могут быть выпущены три нереализованные ранее песни DIO:

«На самом деле, есть около трех песен, которые Ронни... Ронни работал над песней с [бывшим басистом DIO и RAINBOW] Джимми Бейном до того, как Джимми скончался. Это была одна. Craig [Goldy, бывший гитарист DIO] работали вместе над песней; они работали над материалом и прочим, и потом всё отодвинулось на второй план. И я думаю, что последнее, над чем работал Ронни, было сотрудничество с [бывшим гитаристом DIO] Doug Aldrich, они работали над песней.

Все вещи находятся в хранилище. Я должна войти в хранилище... Мы предпринимаем необходимые шаги — мы все упорядочиваем и классифицируем". И Уин Дэвис, который был звукорежиссером Ронни, который до смерти любил Ронни, а Ронни любил работать с ним. Он единственный человек, которому я действительно доверяю. Так что он идет туда, просматривает материал, слушает эти песни и говорит мне, одобрил ли бы их Ронни. Потому что Ронни был перфекционистом, так что это должно быть что-то такое, что мог бы выпустить сам Ронни. Мы не собираемся выпускать абы что только из-за его имени; это не то, чего бы хотел Ронни, и я бы никогда так не поступила с ним. Но если есть текст, Ронни спел партии, то мы всегда можем пригласить группу и записать музыку. Но мы должны убедиться, что песня спета правильно».

WENDY DIO Once Again Says 'About Three' Unreleased RONNIE JAMES DIO Songs May Eventually See Light Of Day





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

grgr


29 июл 2021, 22:24		То есть, стопудово они их выпустят. Бабки есть бабки. Можете скринить.
(Около трёх песен - это сильно).


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