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TONY IOMMI: «Смерть DIO — огромная потеря»



В новом интервью для "The Rhino Podcast" легендарный гитарист Tony Iommi вспомнил о записи и гастролях с вокалистом Ронни Джеймсом Дио в качестве коллеги по группе в BLACK SABBATH и HEAVEN & HELL:



«Это было действительно потрясающе. И всё получилось очень хорошо — последний альбом HEAVEN & HELL, который мы сделали с Ронни. Мы обсуждали запись ещё одного альбома. Тогда все мы были очень сфокусированы. Вне зависимости от эго или чего-то в этом роде у кого-либо всё прошло, и мы могли работать вместе. И это было очень весело — мы отлично провели время, работая над альбомом, и мы отлично провели время, участвуя в туре. Мы никогда не давили друг на друга до тех пор, пока не сказали: "Мы должны сделать ещё один альбом". Это было из серии: "Если мы хотим сделать это, мы сделаем это. И мы говорили о том, чтобы сделать ещё один альбом, и мы бы его сделали, если бы Ронни не умер. Но, по крайней мере, у нас была возможность поехать в этот тур. И это было здорово».



Iommi назвал смерть Дио в 2010 году «огромной потерей — безусловно огромной потерей»:



«У него был уникальный голос, и его подача была фантастической».













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