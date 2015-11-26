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Dio

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8 мар 2021 : 		 TONY IOMMI: «Смерть DIO — огромная потеря»

17 фев 2021 : 		 Биография DIO выйдет летом

14 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DIO

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10 фев 2021 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

3 фев 2021 : 		 Биография DIO готова

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TONY IOMMI: «Смерть DIO — огромная потеря»



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В новом интервью для "The Rhino Podcast" легендарный гитарист Tony Iommi вспомнил о записи и гастролях с вокалистом Ронни Джеймсом Дио в качестве коллеги по группе в BLACK SABBATH и HEAVEN & HELL:

«Это было действительно потрясающе. И всё получилось очень хорошо — последний альбом HEAVEN & HELL, который мы сделали с Ронни. Мы обсуждали запись ещё одного альбома. Тогда все мы были очень сфокусированы. Вне зависимости от эго или чего-то в этом роде у кого-либо всё прошло, и мы могли работать вместе. И это было очень весело — мы отлично провели время, работая над альбомом, и мы отлично провели время, участвуя в туре. Мы никогда не давили друг на друга до тех пор, пока не сказали: "Мы должны сделать ещё один альбом". Это было из серии: "Если мы хотим сделать это, мы сделаем это. И мы говорили о том, чтобы сделать ещё один альбом, и мы бы его сделали, если бы Ронни не умер. Но, по крайней мере, у нас была возможность поехать в этот тур. И это было здорово».

Iommi назвал смерть Дио в 2010 году «огромной потерей — безусловно огромной потерей»:

«У него был уникальный голос, и его подача была фантастической».

TONY IOMMI: RONNIE JAMES DIO's Death Was 'A Tremendous Loss'





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

resurgamresponses


8 мар 2021, 17:14		в книге Mик Bолла, рассказано как шаронка развела их пути, поставила условия на концерт на которые сабатаны согласились а РОННИ ДИО не смог согласиться из гордости.
в любом случае это уже Великая история ХЭВИ МЕТАЛА
Ronnie The Great \m/

Possessed


8 мар 2021, 20:54		Да, рано Ронни ушёл. Его сейчас очень не хватает.


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