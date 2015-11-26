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Dio

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|||| 9 сен 2021

WENDY DIO: «После голограммы что-то мне настоящего Ронни захотелось!»



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WENDY DIO в рамках "Hangin' & Bangin': Artists On Lockdown" рассказала о выходе на пенсию голограммы покойного мужа:

«Когда я впервые увидела его, я заплакала. Потом я привыкла к этому, потому что это был не Ронни. А потом мы взяли её с собой [в турне]. Первая [версия] была не очень хорошей. Вторая была намного лучше. Но я решила, что больше не хочу этого делать; я решила, что хочу настоящего Ронни. Поэтому мы работаем над сценой с группой DIO, которая появится в марте [2022 года]. Вместо голограммы там будет фильм с Ронни, с живой группой, со спецэффектами и всем остальным. Вот над чем мы сейчас работаем. Мы работаем над этим с Paul'ом Dexter'ом [который был светорежиссёром и сценографом Ронни в течение многих лет] и кучей других людей. А ещё люди из Eyellusion, которые делали голограмму, делают для нас кучу спецэффектов.

Я никогда не говорю "никогда" [о возвращении голограммы], но технологии меняются каждый день, каждый день, каждый день. И я просто решила, что хочу увидеть настоящего Ронни... QUEEN делают [нечто подобное, используя кадры Фредди Меркьюри]. Наш фильм будет немного отличаться от этого, потому что у нас есть просто великолепные эффекты — 3D-эффекты. Это почти как на аттракционе в Диснейленде, когда вы проходите через него, и это похоже на 3D-эффект. Вот над чем мы сейчас работаем!»

WENDY DIO On Why She Pulled The Plug On RONNIE JAMES DIO Hologram:











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