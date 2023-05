сегодня



DAVID COVERDALE хвалит DIO



DAVID COVERDALE в программе "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern", ответил на вопрос, что он думает о том, каким был вокалистом RONNIE JAMES DIO:



«Боже мой. Он был потрясающим. Послушайте альбом [Roger Glover'а] "The Butterfly Ball [And The Grasshopper's Feast]", и это голос Ронни. Более мрачные элементы, я не думал — как бы красиво они ни были спеты, были некоторые элементы, которые не казались мне принадлежащими ему. Но они были невероятно крутыми. Кроме того, я слышал, как Ронни поет просто прекрасные мелодии и песни, он был просто потрясающим! Он сделал супер, гипер карьеру и подарил мне двух гитаристов. Он сказал: "Что я делаю? Я нахожу гитаристов, ввожу их в курс дела, а потом ты их забираешь" [смеется] — это Viv Campbell и Doug Aldrich».







