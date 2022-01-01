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Лидер AVANTASIA: «Ронни Джеймс Дио — это нечто из ряда вон»



В новом интервью Rocksverige лидер AVANTASIA и фронтмен EDGUY Tobias Sammet ответил на вопрос, какой у него любимый певец:



«Это очень сложный вопрос. Это зависит от фаз, через которые я прохожу, но, вероятно, это будет Ронни Джеймс Дио [BLACK SABBATH, RAINBOW, DIO]. Но если вы спросите меня снова через час, я, вероятно, назову Lou Gramm'a [FOREIGNER], а завтра утром я скажу, что это Steve Perry [JOURNEY]. Возможно, это один из этих троих, но Ронни Джеймс Дио — это нечто из ряда вон выходящее».



На вопрос о том, что именно было у Ронни такого, чего не было у других певцов, Tobias ответил:



«Магия! Огонь! [Смеётся]. То, как он пел эти тексты. Его подход. У него был характерный голос со средними частотами. Он пел очень высоко, но никогда не казалось, что ему это доставляет дискомфорт, и это никогда не звучало грубо. У него был огромный диапазон, и он чувствовал те слова, которые пел.



Каждый может стать искусным певцом, и вы можете увидеть это, когда посмотрите шоу талантов. Вы можете услышать певиц, которые звучат как Мэрайя Кэри в расцвете сил, и это всегда потрясающе, у них отличная техника, но наполнить песню характером и жизнью — это совсем другое дело. Вот где проявляется истинное качество. Вы рассказываете эту историю слушателю.



В наши дни каждый может звучать идеально. Особенно в студии с её технологиями. Но не каждый может сделать это как Lou Gramm, Steve Perry, David Coverdale [WHITESNAKE] или Geoff Tate [QUEENSRŸCHE]... Я думаю, что все в AVANTASIA обладают этим качеством. Они не просто прекрасно поют, они вкладывают в это душу. Они делают песню трёхмерной и заставляют слова оживать. Это величайшее умение певца — взволновать вас, растрогать, и я думаю, что это гораздо важнее, чем звучать как Мэрайя Кэри с идеальной подачей».



Когда интервьюер заметил, что многие из великих исполнителей рока и хэви-метала никогда не дойдут до финала в таких шоу, как "American Idol" или "America's Got Talent", Sammet сказал:



«Абсолютно верно, и я согласен с этим на 100 %. Я не считаю себя лучшим певцом в мире, но я бы никогда не прошёл дальше второго тура, потому что люди сказали бы, что я звучу странно и у меня странные частоты. Многие из тех певцов, которых мы любим, не являются певцами на миллион долларов. Им есть что рассказать, и вся их жизнь — это история.



Я только что спорил с кем-то о ситуации с голосом Paul'a Stanley [KISS]. Я говорю, что Paul Stanley был на передовой 50 лет, и он Paul Stanley, потому что другого Paul'a Stanley не существует. Он лучший Paul Stanley, и он единственный Paul Stanley, который есть на свете.



Я предпочту услышать, как Paul старается взять сложные ноты, чем иметь идеальную замену без истории, без характера, без налёта Paul'a. Это касается всех моих любимых певцов. Я бы предпочёл услышать, как Rob Halford [JUDAS PRIEST] немного напрягается и страдает, когда поёт "Painkiller". Halford всегда будет Halford'ом. Есть только один такой Rob. История, магия. То же самое с Ронни Джеймсом Дио. Я видел его во время тура HEAVEN & HELL, и можно было заметить, что голос Ронни подсел, и всё было на пару нот ниже, чем в студийных версиях, но всё равно это был Ронни Джеймс Дио. Чёртов Ронни Джеймс Дио!



В прослушивании оригиналов есть глубокая магия, и именно этого я хочу от музыки. Мне нужна подлинность, мне нужны душа, жизнь, шрамы, дефекты и дорожный износ. Всё то, что делает этих легенд теми, кто они есть, и что заставляет их придумывать свои интересные истории, которые очаровывают меня».







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