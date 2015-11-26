Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 117
*Новое видео KID ROCK 52
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 36
*Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION 33
*TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!» 31
[= ||| все новости группы



*

Dio

*



28 ноя 2021 : 		 IAN GILLAN — о Ронни Джеймсе Дио: «Мы были очень близки»

25 окт 2021 : 		 MIKKEY DEE: «Когда Дио не стало, это была катастрофа»

6 окт 2021 : 		 DEE SNIDER: «В туре DIO ни пяди сцены нам не уступили»

14 сен 2021 : 		 Wendy DIO: «Ронни всегда думал, что обыграет рак»

9 сен 2021 : 		 WENDY DIO: «После голограммы что-то мне настоящего Ронни захотелось!»

2 сен 2021 : 		 Вдова DIO решила поменять голограмму на плёночного Ронни

27 авг 2021 : 		 Колыбельные от DIO

24 авг 2021 : 		 WENDY DIO: «Увидев первые кадры, я взрыднула»

23 авг 2021 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE исполняет DIO

13 авг 2021 : 		 Биография DIO выйдет на разных языках

9 авг 2021 : 		 Вдова DIO: «Campbell говорит, что ему платили по $100 в неделю, но как он купил феррари?»

6 авг 2021 : 		 CRYSTAL FAITH исполняют DIO

4 авг 2021 : 		 Wendy Dio: «Между Ронни и OZZY не было тёрок»

29 июл 2021 : 		 WENDY DIO: «Есть еще три песни...»

26 июл 2021 : 		 Голограмма DIO ушла на покой

5 июл 2021 : 		 Гитарист DIO — о встрече с YNGWIE MALMSTEEN'ом

2 июл 2021 : 		 VINNY APPICE: «Никакого давления при создании дебюта DIO не было»

14 июн 2021 : 		 VINNY APPICE: «DIO должны были включить в ЗСРнР вместе с BLACK SABBATH»

4 апр 2021 : 		 TONY IOMMI: «Ронни Дио был милым человеком и каждому уделял время»

31 мар 2021 : 		 Вдова DIO — о его последних днях

8 мар 2021 : 		 TONY IOMMI: «Смерть DIO — огромная потеря»

17 фев 2021 : 		 Биография DIO выйдет летом

14 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DIO

11 фев 2021 : 		 DOUG ALDRICH: «Ронни Джеймс Дио был лучшим вокалистом в хэви-металле»

10 фев 2021 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

3 фев 2021 : 		 Биография DIO готова
Показать далее
| - |

|||| сегодня

IAN GILLAN — о Ронни Джеймсе Дио: «Мы были очень близки»



*
zoom
*
* *
В недавнем интервью Викраму Чандрасекару из Tales From The Road вокалиста DEEP PURPLE Ian'a Gillan'a спросили, был ли он дружен с легендарным фронтменом Ронни Джеймсом Дио, на что он ответил:

«Да, мы были близки. Мы были очень близки. Это были Ронни Дио, Klaus Meine [SCORPIONS] и я; мы были вместе в туре. И, конечно, как вы, наверное, знаете, Клаус и Ронни — миниатюрные, они не очень высокие, а я около 183 см. И вот мы сфотографировались вместе: я в центре, а двое малышей по обе стороны от меня. И это было уморительно. Мы прикрепили фотографию в гримерке, и она называлась "три пятёрки", а не "три десятки". Это английская шутка.

Когда я покупал носки в аэропорту Мюнхена, мы с Ронни летели вместе на одном чартерном самолёте, и Ронни был на разогреве DEEP PURPLE, кажется. А я был в магазине и сказал: "Мне нужно купить носки". А у них на вешалке висели упаковки из трёх пар носков. И я просматривал их, выбирая, какие мне нужны. И тут сквозь носки показалась голова Ронни, и он сказал: "А, носки, наркотики и рок-н-ролл" [смеётся].

Да, мы были очень дружны. Мы были хорошими приятелями».

IAN GILLAN On RONNIE JAMES DIO:








Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 326

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом