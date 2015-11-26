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IAN GILLAN — о Ронни Джеймсе Дио: «Мы были очень близки»



В недавнем интервью Викраму Чандрасекару из Tales From The Road вокалиста DEEP PURPLE Ian'a Gillan'a спросили, был ли он дружен с легендарным фронтменом Ронни Джеймсом Дио, на что он ответил:



«Да, мы были близки. Мы были очень близки. Это были Ронни Дио, Klaus Meine [SCORPIONS] и я; мы были вместе в туре. И, конечно, как вы, наверное, знаете, Клаус и Ронни — миниатюрные, они не очень высокие, а я около 183 см. И вот мы сфотографировались вместе: я в центре, а двое малышей по обе стороны от меня. И это было уморительно. Мы прикрепили фотографию в гримерке, и она называлась "три пятёрки", а не "три десятки". Это английская шутка.



Когда я покупал носки в аэропорту Мюнхена, мы с Ронни летели вместе на одном чартерном самолёте, и Ронни был на разогреве DEEP PURPLE, кажется. А я был в магазине и сказал: "Мне нужно купить носки". А у них на вешалке висели упаковки из трёх пар носков. И я просматривал их, выбирая, какие мне нужны. И тут сквозь носки показалась голова Ронни, и он сказал: "А, носки, наркотики и рок-н-ролл" [смеётся].



Да, мы были очень дружны. Мы были хорошими приятелями».







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