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Dio

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Новый бокс-сет DIO выйдет осенью



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BMG и Niji Entertainment Group Inc. 22 сентября выпустят новый бокс-сет DIO на CD и винилах ограниченным тиражом — "The Studio Albums: 1996-2004":

"Angry Machines"

Originally released in 1996 and featuring the lineup of Ronnie James Dio (vocals),Tracy G (guitars),Jeff Pilson (bass),Vinny Appice (drums) and Scott Warren (keyboards).

CD and LP track listing:

01. Institutional Man
02. Don't Tell The Kids
03. Black
04. Hunter Of The Heart
05. Stay Out Of My Mind
06. Big Sister
07. Double Monday
08. Golden Rules
09. Dying In America
10. This Is Your Life

"Magica"

Originally released in 2000 and featuring the lineup of Ronnie James Dio (vocals),Craig Goldy (guitars),Jimmy Bain (bass),and Simon Wright (drums),the two-LP set includes a bonus 7" of studio track "Electra"

CD and LP track listing:

01. Discovery
02. Magica Theme
03. Lord Of The Last Day
04. Fever Dreams
05. Turn To Stone
06. Feed My Head
07. Eriel
08. Chalis
09. As Long As It's Not About Love
10. Losing My Insanity
11. Otherworld
12. Magica (Reprise)
13. Lord Of the Last Day (Reprise)

"Killing The Dragon"

Originally released in 2002 and featuring the lineup of Ronnie James Dio (vocals),Doug Aldrich (guitars),Jimmy Bain (bass) and Simon Wright (drums).

CD and LP track listing:

01. Killing The Dragon
02. Along Comes A Spider
03. Scream
04. Better In The Dark
05. Rock and Roll
06. Push
07. Guilty
08. Throw Away Children
09. Before The Fall
10. Cold Feet

"Master Of The Moon"

Originally released in 2004, "Master Of The Moon" was the final studio album under the DIO band name and featured the lineup of Ronnie James Dio (vocals),Craig Goldy (guitar),Jeff Pilson (bass) and Simon Wright (drums).

Disc 1 and LP track listing:

01. One More For The Road
02. Master Of The Moon
03. The End Of The World
04. Shivers
05. The Man Who Would Be King
06. The Eyes
07. Living The Lie
08. I Am
09. Death By Love
10. In Dreams




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