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Новый бокс-сет DIO выйдет осенью



BMG и Niji Entertainment Group Inc. 22 сентября выпустят новый бокс-сет DIO на CD и винилах ограниченным тиражом — "The Studio Albums: 1996-2004":



"Angry Machines"



Originally released in 1996 and featuring the lineup of Ronnie James Dio (vocals),Tracy G (guitars),Jeff Pilson (bass),Vinny Appice (drums) and Scott Warren (keyboards).



CD and LP track listing:



01. Institutional Man

02. Don't Tell The Kids

03. Black

04. Hunter Of The Heart

05. Stay Out Of My Mind

06. Big Sister

07. Double Monday

08. Golden Rules

09. Dying In America

10. This Is Your Life



"Magica"



Originally released in 2000 and featuring the lineup of Ronnie James Dio (vocals),Craig Goldy (guitars),Jimmy Bain (bass),and Simon Wright (drums),the two-LP set includes a bonus 7" of studio track "Electra"



CD and LP track listing:



01. Discovery

02. Magica Theme

03. Lord Of The Last Day

04. Fever Dreams

05. Turn To Stone

06. Feed My Head

07. Eriel

08. Chalis

09. As Long As It's Not About Love

10. Losing My Insanity

11. Otherworld

12. Magica (Reprise)

13. Lord Of the Last Day (Reprise)



"Killing The Dragon"



Originally released in 2002 and featuring the lineup of Ronnie James Dio (vocals),Doug Aldrich (guitars),Jimmy Bain (bass) and Simon Wright (drums).



CD and LP track listing:



01. Killing The Dragon

02. Along Comes A Spider

03. Scream

04. Better In The Dark

05. Rock and Roll

06. Push

07. Guilty

08. Throw Away Children

09. Before The Fall

10. Cold Feet



"Master Of The Moon"



Originally released in 2004, "Master Of The Moon" was the final studio album under the DIO band name and featured the lineup of Ronnie James Dio (vocals),Craig Goldy (guitar),Jeff Pilson (bass) and Simon Wright (drums).



Disc 1 and LP track listing:



01. One More For The Road

02. Master Of The Moon

03. The End Of The World

04. Shivers

05. The Man Who Would Be King

06. The Eyes

07. Living The Lie

08. I Am

09. Death By Love

10. In Dreams







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