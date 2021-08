сегодня



Колыбельные от DIO



Twinkle Twinkle Little Rock Star представили новый релиз в серии колыбельных — на этот раз на основе композиций DIO:



01. Holy Diver



02. Rainbow In The Dark



03. The Last In Line



04. We Rock



05. Don't Talk To Strangers



06. Stand Up And Shout



07. Heaven And Hell



08. Neon Knights



09. The Mob Rules



10. Man On The Silver Mountain



11. The Temple Of The King



12. Stargazer



13. Stars













+0 -0



просмотров: 263