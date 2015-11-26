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все новости группы
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США
13 мар 2019 :
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DOUG ALDRICH сказал, что Ронни Джеймсу Дио, вероятно, «не понравилась бы» его голограмма
28 фев 2019 :
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VIVIAN CAMPBELL: «DIO не выполнил свою часть сделки»
23 фев 2019 :
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VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO: «Нам платили меньше, чем команде техников»
26 янв 2019 :
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Голограмма DIO поедет в тур в мае
26 дек 2018 :
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SIMON WRIGHT: «DIO сыграл в моей жизни огромную роль»
22 ноя 2018 :
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JAKE E. LEE: «Шесть недель в DIO, и меня выгнали за то, что я звучал по-американски»
6 ноя 2018 :
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Голограмма DIO даст более чем 100 выступлений в 2019
26 сен 2018 :
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TIM 'RIPPER' OWENS не понимает, чем не нравится голограмма DIO
25 сен 2018 :
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Фотокнига о RONNIE JAMES DIO выйдет зимой
17 сен 2018 :
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Планируются переиздания альбомов DIO
13 сен 2018 :
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DIO за семь лет до смерти думал, что страдает от нарушения пищеварения
5 сен 2018 :
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Трейлеры к аукциону вещей RONNIE JAMES DIO
22 авг 2018 :
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Бывший клавишник о голограмме DIO: «Это уже не Ронни»
18 авг 2018 :
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VIVIAN CAMPBELL не сохранил радужных воспоминаний об альбоме DIO
14 авг 2018 :
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DOUG ALDRICH: «DIO бы взбесился, узнай он о голограмме»
24 июл 2018 :
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Вещи RONNIE JAMES DIO выставляются на аукцион
11 июл 2018 :
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Музыканты SHADOWS OF STEEL, ARCA HADIAN в новом трибьюте DIO
26 апр 2018 :
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Классика DIO на арфах
25 апр 2018 :
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WENDY DIO подарила ROB'у HALFORD'у кольцо RONNIE JAMES'а DIO
20 фев 2018 :
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Бывший басист DIO за голограмму
20 фев 2018 :
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TIM 'RIPPER' OWENS о голограмме DIO: «Всё не ради денег, правда»
7 фев 2018 :
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Бывший гитарист DIO хотел бы выпуска репетиционных записей DIO
4 фев 2018 :
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Кавер-версия DIO от DEEP DARK RIVER
19 янв 2018 :
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CRAIG GOLDY о выступлении с голограммой DIO
22 дек 2017 :
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Видео с выступления голограммы DIO
12 дек 2017 :
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Видео с выступления голограммы DIO
8 дек 2017 :
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Видео с выступления голограммы DIO
8 дек 2017 :
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Стартовал тур голограммы DIO
16 ноя 2017 :
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Промо голограммы DIO
4 ноя 2017 :
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Голограмма DIO приедет летом в США
18 окт 2017 :
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"Bowl For Ronnie" собрал $49,000
2 окт 2017 :
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Вдова DIO: «Есть как минимум три нереализованные песни»
30 авг 2017 :
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DOUG ALDRICH: «У меня есть запись с DIO, которуюникто не слышал»
23 авг 2017 :
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VINNY APPICE о голограмме Дио
22 авг 2017 :
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Бывший басист DIO: «Дио бы одобрил голограмму»
10 авг 2017 :
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VIVIAN CAMPBELL о голограмме Дио
26 июл 2017 :
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Голограмма DIO едет в тур
18 июл 2017 :
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VIVIAN CAMPBELL: «Жаль, что я так и не сделал ничего вместе с Ронни»
12 апр 2017 :
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WENDY DIO защитила тур с голограммой Дио от нападок критиков
3 мар 2017 :
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Голограмма DIO поедет в тур
4 фев 2017 :
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Видео с выступления голограммы DIO
30 янв 2017 :
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Голограмма DIO дебютирует на "Pollstar Awards"
6 дек 2016 :
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RONNIE JAMES DIO, LEMMY KILMISTER, RANDY RHOADS в "Hall Of Heavy Metal History"
17 ноя 2016 :
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В следующем году выйдут новые архивные записи DIO
11 авг 2016 :
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Видео с выступления "RONNIE JAMES DIO" на Wacken Open Air
10 авг 2016 :
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Видео с выступления "RONNIE JAMES DIO" на Wacken Open Air
7 авг 2016 :
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RONNIE JAMES DIO "присоединился" на сцене к своим бывшим коллегам
2 июн 2016 :
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LITA FORD, GILBY CLARKE, DIO DISCIPLES помогли собрать $50,000 для ракового фонда Дио
1 июн 2016 :
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Бокс-сет DIO выйдет в июле
3 май 2016 :
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Музыканты DIO и LAST IN LINE выступят с оркестром
26 янв 2016 :
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WENDY DIO о Джимме Бейне
24 янв 2016 :
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Умер бывший басист RAINBOW/DIO
3 авг 2015 :
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VINNY APPICE: «Музыкальный бизнес в заднице»
18 май 2015 :
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Участники BLACK SABBATH, MEGADETH, STONE SOUR воздали должное RONNIE JAMES'у DIO
30 апр 2015 :
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Новый трибьют RONNIE JAMES DIO выйдет в мае
15 мар 2015 :
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VINNY APPICE исполняет DIO
21 янв 2015 :
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Мюзикл о DIO будет показан в Австралии
25 авг 2014 :
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Бывший гитарист DIO нашёл музыкантов для нового проекта
17 июл 2014 :
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Бывший гитарист DIO нашёл басиста для нового проекта
4 июл 2014 :
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Кантри-версия хита DIO
20 май 2014 :
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Трибьют DIO выйдет на виниле
13 май 2014 :
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Фрагмент нового DVD DIO
1 апр 2014 :
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Какая группа с RONNIE JAMES DIO лучшая?
5 мар 2014 :
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Японская версия трибьюта DIO выйдет с бонус-треками
2 мар 2014 :
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Новый концертный релиз DIO выйдет в мае
7 фев 2014 :
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METALLICA, ROB HALFORD, MOTÖRHEAD, SCORPIONS на трибьюте RONNIE JAMES DIO
27 май 2013 :
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Фрагмент нового DVD DIO
16 май 2013 :
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Вспоминая DIO
28 апр 2013 :
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Фрагмент нового DVD DIO
15 апр 2013 :
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Делюкс-издание 'Magica' DIO выйдет в июне
2 мар 2013 :
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Новый релиз DIO выйдет в мае
14 фев 2013 :
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Делюкс-издание "Dream Evil" DIO выйдет в марте
8 фев 2013 :
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THE SOUTHERN CROSS исполнили кавер-версию DIO
11 янв 2013 :
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Sacred Heart Tour DVD/Blu-ray DIO выйдет весной
5 дек 2012 :
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WENDY DIO хочет видеть на трибьют-альбоме DIO KORN и AVENGED SEVENFOLD
27 ноя 2012 :
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"The Last In Line" DIO вышел на золотом диске
21 сен 2012 :
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Рассказ о делюкс-издания DIO
12 сен 2012 :
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Вдова DIO вышла замуж за друга
4 сен 2012 :
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Пивной стакан RONNIE JAMES DIO
26 авг 2012 :
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'The Very Beast Of DIO Vol. 2' доступен для прослушивания
7 авг 2012 :
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Семплы 'The Very Beast Of DIO Vol. 2'
1 авг 2012 :
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Обложка и трек-лист нового сборника DIO
30 июл 2012 :
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Сборник синглов DIO выйдет в августе
27 июл 2012 :
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'The Very Beast Of DIO Vol. 2' выйдет в этом году
11 июл 2012 :
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GEEZER BUTLER вспоминает RONNIE JAMES'е DIO
17 май 2012 :
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Tony Iommi о DIO
6 май 2012 :
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Бывшие участники DIO (CAMPBELL, APPICE, BAIN, SCHNELL) объединились и планируют концертные выступления
1 май 2012 :
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Последний альбом DIO выйдет на виниле
12 мар 2012 :
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JAMES DURBIN, ORIANTHI исполнили песню DIO
21 фев 2012 :
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RYAN ADAMS исполнил кавер-версию DIO
7 фев 2012 :
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Делюкс-издания первых трех альбомов DIO выйдут в марте
27 янв 2012 :
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Участники DIO DISCIPLES в 'Living Legends Jam'
9 янв 2012 :
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Участники JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, ALICE COOPER на трибьюте DIO
2 янв 2012 :
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Новый ремастер DIO 'Holy Diver' выйдет в январе
2 ноя 2011 :
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Вдова DIO планирует выпустить запись HEAR 'N AID
27 сен 2011 :
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Делюкс издание "Sacred Heart" DIO в ноябре
26 сен 2011 :
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Делюкс издание "The Last In Line" DIO в ноябре
21 июл 2011 :
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Ранние записи DIO выйдут в октябре
18 май 2011 :
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Новая компиляция DIO выйдет в июне
16 май 2011 :
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RONNIE JAMES DIO: год спустя
31 мар 2011 :
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Семплы с концертного альбома DIO
15 дек 2010 :
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CRAIG GOLDY основал новую группy
4 дек 2010 :
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Последня песня RONNIE JAMES DIO
25 окт 2010 :
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Установлена статуя RONNIE JAMES DIO
15 окт 2010 :
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Статуэтка RONNIE JAMES DIO
27 сен 2010 :
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В Болгарии соорудят памятник RONNIE JAMES DIO
26 сен 2010 :
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Фотокнига о DIO выйдет в ноябре
23 сен 2010 :
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'Holy Diver Live' DIO выйдет на Blu-Ray
13 сен 2010 :
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Обложка нового концертного диска DIO
11 сен 2010 :
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Два классических трека DIO в игре 'Rock Band'
10 сен 2010 :
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Новые записи DIO
6 сен 2010 :
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Двойной концертный альбом DIO
30 авг 2010 :
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RONNIE JAMES DIO удостоен первой награды CLASSIC GOLD MUSIC
16 авг 2010 :
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Выходит книга с фотографиями RONNIE JAMES'а DIO
7 авг 2010 :
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RONNIE JAMES DIO увековечен в статуэтке
29 июл 2010 :
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Трибьют DIO и концерт в Лос-Анджелесе в работе
26 июл 2010 :
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Участники RIOT, RAINBOW исполнили песни DIO
26 июл 2010 :
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DORO PESCH, DOOGIE WHITE, AXEL RUDI PELL исполнили песни DIO
26 июн 2010 :
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Участники METALLICA, MEGADETH, SLAYER, ANTHRAX вспоминают DIO
21 июн 2010 :
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WENDY DIO о раковом фонде "Ronnie James Dio Stand Up And Shout"
19 июн 2010 :
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32-минутный трибьют DIO
18 июн 2010 :
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Жена/менеджер DIO критикует «трибьют-проекты», наживающиеся на смерти её мужа
17 июн 2010 :
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GLENN HUGHES, JORN LANDE выступят на концерте, посвящённом RONNIE JAMES'у DIO
11 июн 2010 :
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Альбом DIO вернулся в чарты
2 июн 2010 :
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Подборка фото с поминальной службы RONNIE JAMES'а DIO
1 июн 2010 :
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Репортаж с поминальной службы RONNIE JAMES'а DIO
28 май 2010 :
|
Два концерта в память о RONNIE JAMES DIO пройдут осенью?
27 май 2010 :
|
TRACY G. о смерти DIO
25 май 2010 :
|
WENDY DIO ответила баптистской церкви
20 май 2010 :
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SIMON WRIGHT о смерти DIO
17 май 2010 :
|
DIO умер...
5 май 2010 :
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RONNIE JAMES DIO: "Еще будут туры, музыка и много магии!"
30 мар 2010 :
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RONNIE JAMES DIO: «Рак, я отделаюсь от тебя»
17 мар 2010 :
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WENDY DIO отрицает обвинения в адрес мужа в том, что тот использует вокальные подложки
22 фев 2010 :
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Новый бокс-сет от DIO
15 янв 2010 :
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RONNIE JAMES DIO прошёл третий курс химиотерапии
22 дек 2009 :
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RONNIE JAMES DIO: «Я хочу поблагодарить всех!»
8 дек 2009 :
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RONNIE JAMES DIO ошеломлён поддержкой фэнов
25 ноя 2009 :
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У RONNIE JAMES DIO рак желудка
19 ноя 2009 :
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Ronnie James Dio госпитализирован
27 июл 2009 :
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DIO против DIO
22 июн 2009 :
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Альбом DIO "Killing The Dragon" переиздан на виниле
13 апр 2009 :
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RONNIE JAMES DIO пишет биографию
15 мар 2009 :
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Сборник DIO получил золотой статус
14 апр 2006 :
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Ronnie James Dio не собирается возвращаться в BLACK SABBATH
28 мар 2006 :
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DIO: Craig Goldy снова в строю
15 мар 2006 :
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Бывшего басиста DIO арестовали за вождение в нетрезвом состоянии
11 мар 2006 :
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DIO сочиняет новый альбом и выпускает концертник с классическим материалом
20 фев 2006 :
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Концертный диск DIO 'Holy Diver Live' выйдет в апреле
4 окт 2005 :
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Гитарист DOUG ALDRICH снова с DIO
10 сен 2005 :
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DIO: архивный DVD "We Rock" выйдет в октябре
11 июл 2005 :
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DIO подготовил специальную программу для турне по России
25 июн 2005 :
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DIO приступит к работе только в следующем году
11 сен 2002 :
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Концерт DIO в России отменен
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сегодня
DOUG ALDRICH сказал, что Ронни Джеймсу Дио, вероятно, «не понравилась бы» его голограмма
Бывший гитарист DIO Doug Aldrich говорит, что Ронни Джеймсу Дио, вероятно, «не понравился бы» тот факт, что голографическая версия легендарного хэви-металлического певца готовится к мировому турне.
Бывший вокалист BLACK SABBATH и RAINBOW, который умер в 2010 году в возрасте 67 лет, теперь является участником гастрольного шоу, в котором его трёхмерная проекция выступает при поддержке членов его группы DIO.
«Я бы посмотрел на это, если бы он был рядом или у вас был хороший театр или что-то в этом роде, — сказал в интервью XS Rock Aldrich, который работал в DIO с 2002 по 2006 годы. — Я бы пошёл посмотреть на это, чтобы поддержать парней и всё такое, но я могу сказать вам, что Ронни, вероятно, не понравилось бы это. Он, вероятно, сказал бы: "Я на это не подписывался". Голограмма? Это не совсем то, чем он хотел бы быть. Я просто предполагаю, понимаете, что всё это придумала [жена и менеджер Ронни] Венди [Дио], и она решила, что для Ронни подобное будет нормальным. Но я знал Ронни достаточно хорошо, чтобы понять, что он очень особенный, и он предпочёл бы, чтобы они позволили ему просто умереть и покоиться с миром».
Голограмма Dio была создана компанией Eyeillusion и дебютировала на фестивале Wacken Open Air в августе 2016 года перед более чем 75 000 фанатов.
В производстве голограммы Дио используется звук живых выступлений Ронни на протяжении всей его карьеры, а группа DIO при этом играет вживую. В её состав входят Крейг Голди на гитаре, Саймон Райт на ударных и Скотт Уоррен на клавишных, а также Бьорн Энглен на басу. С ними также выступают бывший вокалист JUDAS PRIEST Тим "Ripper" Оуэнс и экс-фронтмен LYNCH MOB Они Логан.
После того, как первоначальный семидневный тур был завершён в декабре 2017 года, голограмма Ронни претерпевает «некоторые изменения» перед запуском следующего этапа мирового турне "Dio Returns", запланированного на весну.
Бывший клавишник DIO Claude Schnell раскритиковал голограмму Ронни Джеймса Дио, назвав её «пародией» и «неуважением» к памяти певца.
Венди Дио, которая является членом команды Eyellusion, недавно сказала, что люди, которые критикуют голограмму Ронни Джеймса Дио, должны хотя бы раз лично увидеть её, прежде чем выражать свое неодобрение. «Не критикуйте, если вы этого не видели», — сказала она в радиошоу KLOS, которое ведёт Full Metal Jackie. — Это сделано с любовью. Группа любит это делать. И мы просто хотим почтить память Ронни и сохранить его музыку живой».
Она добавила, что цифровая версия Dio имеет смысл:
«Я думаю, что Ронни был новатором тяжёлой металлической музыки, так почему бы не быть новатором в технологии? И я думаю, что технологии продвинулась далеко вперёд с голограммами — многие люди делают это сейчас. И я думаю, что причина в том, что мы теряем всех наших новаторов — все стареют. И мы должны поддерживать их и сохранить их память и музыку. Я думаю, что это новый способ это сделать. Это похоже на то, когда люди впервые выпустили компакт-диск или кассету: "Ох, мы этого не хотим". Но тогда это был путь для технологии».
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