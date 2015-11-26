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DOUG ALDRICH сказал, что Ронни Джеймсу Дио, вероятно, «не понравилась бы» его голограмма



Бывший гитарист DIO Doug Aldrich говорит, что Ронни Джеймсу Дио, вероятно, «не понравился бы» тот факт, что голографическая версия легендарного хэви-металлического певца готовится к мировому турне.



Бывший вокалист BLACK SABBATH и RAINBOW, который умер в 2010 году в возрасте 67 лет, теперь является участником гастрольного шоу, в котором его трёхмерная проекция выступает при поддержке членов его группы DIO.



«Я бы посмотрел на это, если бы он был рядом или у вас был хороший театр или что-то в этом роде, — сказал в интервью XS Rock Aldrich, который работал в DIO с 2002 по 2006 годы. — Я бы пошёл посмотреть на это, чтобы поддержать парней и всё такое, но я могу сказать вам, что Ронни, вероятно, не понравилось бы это. Он, вероятно, сказал бы: "Я на это не подписывался". Голограмма? Это не совсем то, чем он хотел бы быть. Я просто предполагаю, понимаете, что всё это придумала [жена и менеджер Ронни] Венди [Дио], и она решила, что для Ронни подобное будет нормальным. Но я знал Ронни достаточно хорошо, чтобы понять, что он очень особенный, и он предпочёл бы, чтобы они позволили ему просто умереть и покоиться с миром».



Голограмма Dio была создана компанией Eyeillusion и дебютировала на фестивале Wacken Open Air в августе 2016 года перед более чем 75 000 фанатов.



В производстве голограммы Дио используется звук живых выступлений Ронни на протяжении всей его карьеры, а группа DIO при этом играет вживую. В её состав входят Крейг Голди на гитаре, Саймон Райт на ударных и Скотт Уоррен на клавишных, а также Бьорн Энглен на басу. С ними также выступают бывший вокалист JUDAS PRIEST Тим "Ripper" Оуэнс и экс-фронтмен LYNCH MOB Они Логан.



После того, как первоначальный семидневный тур был завершён в декабре 2017 года, голограмма Ронни претерпевает «некоторые изменения» перед запуском следующего этапа мирового турне "Dio Returns", запланированного на весну.



Бывший клавишник DIO Claude Schnell раскритиковал голограмму Ронни Джеймса Дио, назвав её «пародией» и «неуважением» к памяти певца.



Венди Дио, которая является членом команды Eyellusion, недавно сказала, что люди, которые критикуют голограмму Ронни Джеймса Дио, должны хотя бы раз лично увидеть её, прежде чем выражать свое неодобрение. «Не критикуйте, если вы этого не видели», — сказала она в радиошоу KLOS, которое ведёт Full Metal Jackie. — Это сделано с любовью. Группа любит это делать. И мы просто хотим почтить память Ронни и сохранить его музыку живой».



Она добавила, что цифровая версия Dio имеет смысл:



«Я думаю, что Ронни был новатором тяжёлой металлической музыки, так почему бы не быть новатором в технологии? И я думаю, что технологии продвинулась далеко вперёд с голограммами — многие люди делают это сейчас. И я думаю, что причина в том, что мы теряем всех наших новаторов — все стареют. И мы должны поддерживать их и сохранить их память и музыку. Я думаю, что это новый способ это сделать. Это похоже на то, когда люди впервые выпустили компакт-диск или кассету: "Ох, мы этого не хотим". Но тогда это был путь для технологии».











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