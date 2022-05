23 май 2022



Переиздание DIO выйдет летом



Восьмого июля Rhino по случаю 80-летия со дня рождения Дио (10 июля) выпустит в цифровом варианте и на 4 CD новый вариант "Holy Diver": в издание войдут две версии альбома — новый микс от Joe Barresi (TOOL, QUEENS OF THE STONE AGE, SLIPKNOT), который он сделал с оригинальных мастер-лент. Среди бонусных материалов будет ранее не издававшиеся концертные записи и редкие студийные варианты композиций. Новая версия альбома будет также доступна и на отдельном двойном виниле.



Трек-лист:



CD1: Holy Diver (2022 Joe Barresi Mix) *



CD2: Holy Diver (2022 Remaster)



01. Stand Up And Shout

02. Holy Diver

03. Gypsy

04. Caught In The Middle

05. Don't Talk To Strangers

06. Straight Through The Heart

07. Invisible

08. Rainbow In The Dark

09. Shame On The Night



CD3: Live at Selland Arena, Fresno, CA, 1983



01. Intro *

02. Stand Up And Shout *

03. Straight Through The Heart *

04. Shame On The Night *

05. Children Of The Sea *

06. Holy Diver *

07. Heaven And Hell – including guitar solo *

08. Rainbow In The Dark *

09. Man On The Silver Mountain *

10. Starstuck *

11. Man On The Silver Mountain – reprise *

12. Don't Talk To Strangers *



CD4: Outtakes, Singles & B-Sides



Tracks 1-7 unreleased



01. Evil Eyes – Wyn Davis remix *

02. Don't Talk To Strangers – Take 1 (Joe Barresi mix) *

03. Invisible – Take 1 (Joe Barresi mix) *

04. Invisible – Take 3 (Joe Barresi mix) *

05. Rainbow In The Dark – Alternative Guitar Solo Version (Joe Barresi mix) *

06. Straight Through The Heart – Take 2 (Joe Barresi mix) *

07. Straight Through The Heart – Take 3 (Joe Barresi mix)*

08. Rainbow In The Dark – 7" Mono Edit

09. Evil Eyes – 1983 Version. B-Side of "Holy Diver"

10. Rainbow In The Dark – 7" Stereo Edit



* previously unreleased



"Holy Diver: 2022 Joe Barresi Mix" 2-LP:



LP1: Side One



01. Stand Up And Shout

02. Holy Diver

03. Gypsy

04. Caught In The Middle



LP1: Side Two



01. Don't Talk To Strangers

02. Straight Through The Heart

03. Invisible



LP2: Side One



01. Rainbow In The Dark

02. Shame On The Night



Bonus Track



03. Evil Eyes – 1983 Version. B-Side of "Holy Diver"



LP2: Side Two



Etching







+2 -2



( 1 ) просмотров: 913