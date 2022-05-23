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Dio

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29 дек 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «А мне голограмма DIO нравится!»

28 ноя 2021 : 		 IAN GILLAN — о Ронни Джеймсе Дио: «Мы были очень близки»

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6 окт 2021 : 		 DEE SNIDER: «В туре DIO ни пяди сцены нам не уступили»

14 сен 2021 : 		 Wendy DIO: «Ронни всегда думал, что обыграет рак»

9 сен 2021 : 		 WENDY DIO: «После голограммы что-то мне настоящего Ронни захотелось!»

2 сен 2021 : 		 Вдова DIO решила поменять голограмму на плёночного Ронни

27 авг 2021 : 		 Колыбельные от DIO

24 авг 2021 : 		 WENDY DIO: «Увидев первые кадры, я взрыднула»

23 авг 2021 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE исполняет DIO

13 авг 2021 : 		 Биография DIO выйдет на разных языках

9 авг 2021 : 		 Вдова DIO: «Campbell говорит, что ему платили по $100 в неделю, но как он купил феррари?»

6 авг 2021 : 		 CRYSTAL FAITH исполняют DIO

4 авг 2021 : 		 Wendy Dio: «Между Ронни и OZZY не было тёрок»

29 июл 2021 : 		 WENDY DIO: «Есть еще три песни...»
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|||| 23 май 2022

Переиздание DIO выйдет летом



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Восьмого июля Rhino по случаю 80-летия со дня рождения Дио (10 июля) выпустит в цифровом варианте и на 4 CD новый вариант "Holy Diver": в издание войдут две версии альбома — новый микс от Joe Barresi (TOOL, QUEENS OF THE STONE AGE, SLIPKNOT), который он сделал с оригинальных мастер-лент. Среди бонусных материалов будет ранее не издававшиеся концертные записи и редкие студийные варианты композиций. Новая версия альбома будет также доступна и на отдельном двойном виниле.

Трек-лист:

CD1: Holy Diver (2022 Joe Barresi Mix) *

CD2: Holy Diver (2022 Remaster)

01. Stand Up And Shout
02. Holy Diver
03. Gypsy
04. Caught In The Middle
05. Don't Talk To Strangers
06. Straight Through The Heart
07. Invisible
08. Rainbow In The Dark
09. Shame On The Night

CD3: Live at Selland Arena, Fresno, CA, 1983

01. Intro *
02. Stand Up And Shout *
03. Straight Through The Heart *
04. Shame On The Night *
05. Children Of The Sea *
06. Holy Diver *
07. Heaven And Hell – including guitar solo *
08. Rainbow In The Dark *
09. Man On The Silver Mountain *
10. Starstuck *
11. Man On The Silver Mountain – reprise *
12. Don't Talk To Strangers *

CD4: Outtakes, Singles & B-Sides

Tracks 1-7 unreleased

01. Evil Eyes – Wyn Davis remix *
02. Don't Talk To Strangers – Take 1 (Joe Barresi mix) *
03. Invisible – Take 1 (Joe Barresi mix) *
04. Invisible – Take 3 (Joe Barresi mix) *
05. Rainbow In The Dark – Alternative Guitar Solo Version (Joe Barresi mix) *
06. Straight Through The Heart – Take 2 (Joe Barresi mix) *
07. Straight Through The Heart – Take 3 (Joe Barresi mix)*
08. Rainbow In The Dark – 7" Mono Edit
09. Evil Eyes – 1983 Version. B-Side of "Holy Diver"
10. Rainbow In The Dark – 7" Stereo Edit

* previously unreleased

"Holy Diver: 2022 Joe Barresi Mix" 2-LP:

LP1: Side One

01. Stand Up And Shout
02. Holy Diver
03. Gypsy
04. Caught In The Middle

LP1: Side Two

01. Don't Talk To Strangers
02. Straight Through The Heart
03. Invisible

LP2: Side One

01. Rainbow In The Dark
02. Shame On The Night

Bonus Track

03. Evil Eyes – 1983 Version. B-Side of "Holy Diver"

LP2: Side Two

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