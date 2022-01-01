28 сен 2022



WENDY DIO хочет открыть музей



В рамках недавней беседы с Radio Forest, WENDY DIO сказала, что хочет открыть музей:



«У меня полно всякого материала, который я храню для музея. Мы как раз работаем над этой идеей и хотим открыть его на бульваре Сансет».







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