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JEFF PILSON — о Ронни Джеймсе Дио: «Он был великим человеком»



Бас-гитарист и продюсер Jeff Pilson наиболее известен по участию в DOKKEN и FOREIGNER, он также гастролировал с DIO в 1990-х годах и сыграл на трёх альбомах группы: "Strange Highways" (1993), "Angry Machines" (1996) и десятом, заключительном студийном релизе коллектива, "Master Of The Moon" (2004).



Во время недавнего интервью с Дэйвом Лоуренсом с Гавайского Общественного Радио Pilson'a попросили рассказать, как он впервые встретил Ронни Джеймса Дио, а также поделиться какими-нибудь крутыми историями о легендарном хэви-металлическом вокалисте. Он ответил следующее:



«Я впервые встретил Ронни где-то в 1982 году. Я был в группе, которая приехала в Лос-Анджелес, — в то время я жил в Сан-Франциско, но тогда я участвовал в группе, которая приехала в Лос-Анджелес, чтобы там выступать. И мы играли с группой ROUGH CUTT, которой руководила жена Ронни — Венди, а Ронни помогал им, продюсировал их, я думаю, и всё в таком духе. Так или иначе, Ронни пришёл на концерт тем вечером, и я, конечно, знал, кто он, но я никогда его не встречал. Я познакомился с ним, и он оказался просто замечательным, приятным, классным парнем, и это произвело на меня прекрасное первое впечатление. А через год и несколько месяцев я выступал с DOKKEN, и мы разогревали DIO.



Группе DIO и группе DOKKEN суждено было стать очень близкими, и это была дружба, которая началась в 1983 году, которая, вероятно, в конечном счёте привела к тому, что я оказался в группе DIO в 1993 году.



Ронни был просто великолепен. Он был замечательным человеком. Голос — это само собой разумеется; он был отличным певцом. Но он был великим музыкантом, великим лидером группы — просто потрясающая энергетика. Он был великим человеком.



Я думаю, что история, которая приходит в голову, о том, как крут он был в общении с фэнами. Я никогда не видел артиста, который был бы близок к тому уровню общения с поклонниками, которого достиг Ронни. Каждый вечер мы играли, он сидел перед автобусом — и я говорю о Буффало, Нью-Йорк, где температура опускается ниже нуля, — он стоял там до тех пор, пока все не получали автографы, и он не торопил людей. Иногда мы были там до часу или двух часов ночи, и он подписывал всё от всех. Он знал фэнов. Он видел кого-нибудь и говорил: "Подожди минутку. Твой отец был болен. Как у него дела?" И человек смотрел на него из серии: "Вот это да! Ты помнишь это?" Это было просто потрясающе. Он был невероятен. И это было от всего сердца — он очень сильно любил своих поклонников и ценил их. И даже его лирическое послание всегда звучало так: "Не будь тихоней. Будь большим человеком. Требуй то, что принадлежит тебе. Не позволяй никому говорить, что ты не имеешь права на то, на что, как ты считаешь, имеешь право". Это было просто замечательное послание. Он был замечательным человеком и великим музыкантом. И я так рад, что его наследие всегда будет жить благодаря этой музыке».













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