Фильм о DIO выйдет осенью



Вдова DIO Wendy в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk", ответила на вопрос, стоит ли ждать документальный фильм "Dio: Dreamers Never Die" на DVD и Blu-ray:



«О, да, безусловно. Над этим мы работаем. На самом деле, я как раз сегодня пела для титров. И он выйдет на Mercury через Universal в сентябре. Он выйдет на Blu-ray и на DVD, кроме того, на диске будет много бонусов; целая куча бонусов, которые не попали в фильм, и они будут включены в это издание. Так что я очень рада этому. Конечно, фильм все еще показывают на Showtime, но многие люди в Европе и т.д. вообще не видели его, если только не смотрели его в кинотеатрах. Так что теперь он будет продаваться по всему миру».



Относительно бонусного материала она сказала:



«Дело в том, что у нас было очень много материала, и если все включать, то в итоге это получился бы пятичасовой фильм. Поэтому многое, к сожалению, пришлось вырезать. Но есть разные истории — например, рассказы о Ронни Simon'a, есть кое-что от Jack Black, есть кое-что о том, как я рассказываю о разных ситуациях. Есть некоторые материалы с Wyn Davis, который был инженером Ронни, который рассказывает много интересного. У нас было масса любопытного материала, но нам пришлось многое вырезать, потому что иначе получилось бы слишком длинно. Но зато теперь у людей появилась возможность получить бонусные материалы, которые можно было бы включить в фильм, если бы у нас на это было время».





