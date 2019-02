сегодня



VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO : «Нам платили меньше, чем команде техников»



Jimmy Kay из The Metal Voice поговорил с бывшим участником Dio, гитаристом Last In Line и Def Leppard Vivian'ом Campbell'ом. Во время беседы тот рассказал о своей битве с раком, новом альбоме Last In Line и о том, что ему не платили зарплату в группе Dio, что привело к его увольнению. Выдержка из беседы приведена ниже.



На вопрос о том, правда ли, что его уволили за то, что он стал отстаивать свои права из-за обещанных, но не выплаченных денег, Campbell ответил:



«Мне было чуть за двадцать, и дело не в деньгах, а в принципе, и я очень-очень принципиальный. Когда кто-то даёт мне обещание, я ожидаю, что он сдержит его, потому что я держу своё слово, — ведь меня так воспитали. Когда я говорю кому-то, что собираюсь сделать что-то, я выполняю свои обязательства. Ронни дал нам обещание и назначил оплату, и мы работали за очень небольшие деньги — меньше, чем платили нашей команде техников, а группа была очень успешной. Тогда люди покупали записи, и мы продавали много альбомов, и все мы были очень вовлечены в творческий процесс, это был действительно совместный процесс. Мы были словно в тисках. Венди Дио никогда не видела в нас группу. Она никогда не видела ценности в этой группе, и это меня очень расстраивало.



После того, как меня уволили, я думаю, что Ронни всё понимал лучше неё, он понимал настоящую магию, которая была у оригинальной группы, и химию, которая у нас была, и то, как мы создавали всё вместе. Я думаю, что Ронни в действительности боялся её, и он никогда не спорил с ней. Как я и говорил, дело было ни разу не в деньгах. Я просто хотел выполнения обещания, которое дал Ронни, и это был контракт, заключенный между нами четырьмя, и он просто не был в достаточной мере мужиком, чтобы выполнить его. Я позвонил ему, и в результате меня уволили. В течение многих лет мне было очень больно. У нас никогда не было выплаты авторских гонораров, и это было проблемой, мы работали за минимальную заработную плату, даже несмотря на то, что мы сочиняли музыку, у нас нет гонораров, у нас не было ни сувенирки, ни футболок, даже не продавались билеты на встречу с группой или что-то подобное. Мы получали фиксированную зарплату, которая была меньше, чем у команды техников».











+1 -2



( 6 )





просмотров: 1207