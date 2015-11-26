VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO: «Нам платили меньше, чем команде техников»

все новости группы
США
16 ноя 2017 :
Промо голограммы DIO 4 ноя 2017 :
Голограмма DIO приедет летом в США 18 окт 2017 :
"Bowl For Ronnie" собрал $49,000 2 окт 2017 :
Вдова DIO: «Есть как минимум три нереализованные песни» 30 авг 2017 :
DOUG ALDRICH: «У меня есть запись с DIO, которуюникто не слышал» 23 авг 2017 :
VINNY APPICE о голограмме Дио 22 авг 2017 :
Бывший басист DIO: «Дио бы одобрил голограмму» 10 авг 2017 :
VIVIAN CAMPBELL о голограмме Дио 26 июл 2017 :
Голограмма DIO едет в тур 18 июл 2017 :
VIVIAN CAMPBELL: «Жаль, что я так и не сделал ничего вместе с Ронни» 12 апр 2017 :
WENDY DIO защитила тур с голограммой Дио от нападок критиков 3 мар 2017 :
Голограмма DIO поедет в тур 4 фев 2017 :
Видео с выступления голограммы DIO 30 янв 2017 :
Голограмма DIO дебютирует на "Pollstar Awards" 6 дек 2016 :
RONNIE JAMES DIO, LEMMY KILMISTER, RANDY RHOADS в "Hall Of Heavy Metal History" 17 ноя 2016 :
В следующем году выйдут новые архивные записи DIO 11 авг 2016 :
Видео с выступления "RONNIE JAMES DIO" на Wacken Open Air 10 авг 2016 :
Видео с выступления "RONNIE JAMES DIO" на Wacken Open Air 7 авг 2016 :
RONNIE JAMES DIO "присоединился" на сцене к своим бывшим коллегам 2 июн 2016 :
LITA FORD, GILBY CLARKE, DIO DISCIPLES помогли собрать $50,000 для ракового фонда Дио 1 июн 2016 :
Бокс-сет DIO выйдет в июле 3 май 2016 :
Музыканты DIO и LAST IN LINE выступят с оркестром 26 янв 2016 :
WENDY DIO о Джимме Бейне 24 янв 2016 :
Умер бывший басист RAINBOW/DIO 3 авг 2015 :
VINNY APPICE: «Музыкальный бизнес в заднице» 18 май 2015 :
Участники BLACK SABBATH, MEGADETH, STONE SOUR воздали должное RONNIE JAMES'у DIO 30 апр 2015 :
Новый трибьют RONNIE JAMES DIO выйдет в мае 15 мар 2015 :
VINNY APPICE исполняет DIO 21 янв 2015 :
Мюзикл о DIO будет показан в Австралии 25 авг 2014 :
Бывший гитарист DIO нашёл музыкантов для нового проекта 17 июл 2014 :
Бывший гитарист DIO нашёл басиста для нового проекта 4 июл 2014 :
Кантри-версия хита DIO 20 май 2014 :
Трибьют DIO выйдет на виниле 13 май 2014 :
Фрагмент нового DVD DIO 1 апр 2014 :
Какая группа с RONNIE JAMES DIO лучшая? 5 мар 2014 :
Японская версия трибьюта DIO выйдет с бонус-треками 2 мар 2014 :
Новый концертный релиз DIO выйдет в мае 7 фев 2014 :
METALLICA, ROB HALFORD, MOTÖRHEAD, SCORPIONS на трибьюте RONNIE JAMES DIO 27 май 2013 :
Фрагмент нового DVD DIO 16 май 2013 :
Вспоминая DIO 28 апр 2013 :
Фрагмент нового DVD DIO 15 апр 2013 :
Делюкс-издание 'Magica' DIO выйдет в июне 2 мар 2013 :
Новый релиз DIO выйдет в мае 14 фев 2013 :
Делюкс-издание "Dream Evil" DIO выйдет в марте 8 фев 2013 :
THE SOUTHERN CROSS исполнили кавер-версию DIO 11 янв 2013 :
Sacred Heart Tour DVD/Blu-ray DIO выйдет весной 5 дек 2012 :
WENDY DIO хочет видеть на трибьют-альбоме DIO KORN и AVENGED SEVENFOLD 27 ноя 2012 :
"The Last In Line" DIO вышел на золотом диске 21 сен 2012 :
Рассказ о делюкс-издания DIO 12 сен 2012 :
Вдова DIO вышла замуж за друга 4 сен 2012 :
Пивной стакан RONNIE JAMES DIO 26 авг 2012 :
'The Very Beast Of DIO Vol. 2' доступен для прослушивания 7 авг 2012 :
Семплы 'The Very Beast Of DIO Vol. 2' 1 авг 2012 :
Обложка и трек-лист нового сборника DIO 30 июл 2012 :
Сборник синглов DIO выйдет в августе 27 июл 2012 :
'The Very Beast Of DIO Vol. 2' выйдет в этом году 11 июл 2012 :
GEEZER BUTLER вспоминает RONNIE JAMES'е DIO 17 май 2012 :
Tony Iommi о DIO 6 май 2012 :
Бывшие участники DIO (CAMPBELL, APPICE, BAIN, SCHNELL) объединились и планируют концертные выступления 1 май 2012 :
Последний альбом DIO выйдет на виниле 12 мар 2012 :
JAMES DURBIN, ORIANTHI исполнили песню DIO 21 фев 2012 :
RYAN ADAMS исполнил кавер-версию DIO 7 фев 2012 :
Делюкс-издания первых трех альбомов DIO выйдут в марте 27 янв 2012 :
Участники DIO DISCIPLES в 'Living Legends Jam' 9 янв 2012 :
Участники JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, ALICE COOPER на трибьюте DIO 2 янв 2012 :
Новый ремастер DIO 'Holy Diver' выйдет в январе 2 ноя 2011 :
Вдова DIO планирует выпустить запись HEAR 'N AID 27 сен 2011 :
Делюкс издание "Sacred Heart" DIO в ноябре 26 сен 2011 :
Делюкс издание "The Last In Line" DIO в ноябре 21 июл 2011 :
Ранние записи DIO выйдут в октябре 18 май 2011 :
Новая компиляция DIO выйдет в июне 16 май 2011 :
RONNIE JAMES DIO: год спустя 31 мар 2011 :
Семплы с концертного альбома DIO 15 дек 2010 :
CRAIG GOLDY основал новую группy 4 дек 2010 :
Последня песня RONNIE JAMES DIO 25 окт 2010 :
Установлена статуя RONNIE JAMES DIO 15 окт 2010 :
Статуэтка RONNIE JAMES DIO 27 сен 2010 :
В Болгарии соорудят памятник RONNIE JAMES DIO 26 сен 2010 :
Фотокнига о DIO выйдет в ноябре 23 сен 2010 :
'Holy Diver Live' DIO выйдет на Blu-Ray 13 сен 2010 :
Обложка нового концертного диска DIO 11 сен 2010 :
Два классических трека DIO в игре 'Rock Band' 10 сен 2010 :
Новые записи DIO 6 сен 2010 :
Двойной концертный альбом DIO 30 авг 2010 :
RONNIE JAMES DIO удостоен первой награды CLASSIC GOLD MUSIC 16 авг 2010 :
Выходит книга с фотографиями RONNIE JAMES'а DIO 7 авг 2010 :
RONNIE JAMES DIO увековечен в статуэтке 29 июл 2010 :
Трибьют DIO и концерт в Лос-Анджелесе в работе 26 июл 2010 :
Участники RIOT, RAINBOW исполнили песни DIO 26 июл 2010 :
DORO PESCH, DOOGIE WHITE, AXEL RUDI PELL исполнили песни DIO 26 июн 2010 :
Участники METALLICA, MEGADETH, SLAYER, ANTHRAX вспоминают DIO 21 июн 2010 :
WENDY DIO о раковом фонде "Ronnie James Dio Stand Up And Shout" 19 июн 2010 :
32-минутный трибьют DIO 18 июн 2010 :
Жена/менеджер DIO критикует «трибьют-проекты», наживающиеся на смерти её мужа 17 июн 2010 :
GLENN HUGHES, JORN LANDE выступят на концерте, посвящённом RONNIE JAMES'у DIO 11 июн 2010 :
Альбом DIO вернулся в чарты 2 июн 2010 :
Подборка фото с поминальной службы RONNIE JAMES'а DIO 1 июн 2010 :
Репортаж с поминальной службы RONNIE JAMES'а DIO 28 май 2010 :
Два концерта в память о RONNIE JAMES DIO пройдут осенью? 27 май 2010 :
TRACY G. о смерти DIO 25 май 2010 :
WENDY DIO ответила баптистской церкви 20 май 2010 :
SIMON WRIGHT о смерти DIO 17 май 2010 :
DIO умер... 5 май 2010 :
RONNIE JAMES DIO: "Еще будут туры, музыка и много магии!" 30 мар 2010 :
RONNIE JAMES DIO: «Рак, я отделаюсь от тебя» 17 мар 2010 :
WENDY DIO отрицает обвинения в адрес мужа в том, что тот использует вокальные подложки 22 фев 2010 :
Новый бокс-сет от DIO 15 янв 2010 :
RONNIE JAMES DIO прошёл третий курс химиотерапии 22 дек 2009 :
RONNIE JAMES DIO: «Я хочу поблагодарить всех!» 8 дек 2009 :
RONNIE JAMES DIO ошеломлён поддержкой фэнов 25 ноя 2009 :
У RONNIE JAMES DIO рак желудка 19 ноя 2009 :
Ronnie James Dio госпитализирован 27 июл 2009 :
DIO против DIO 22 июн 2009 :
Альбом DIO "Killing The Dragon" переиздан на виниле 13 апр 2009 :
RONNIE JAMES DIO пишет биографию 15 мар 2009 :
Сборник DIO получил золотой статус 14 апр 2006 :
Ronnie James Dio не собирается возвращаться в BLACK SABBATH 28 мар 2006 :
DIO: Craig Goldy снова в строю 15 мар 2006 :
Бывшего басиста DIO арестовали за вождение в нетрезвом состоянии 11 мар 2006 :
DIO сочиняет новый альбом и выпускает концертник с классическим материалом 20 фев 2006 :
Концертный диск DIO 'Holy Diver Live' выйдет в апреле 4 окт 2005 :
Гитарист DOUG ALDRICH снова с DIO 10 сен 2005 :
DIO: архивный DVD "We Rock" выйдет в октябре 11 июл 2005 :
DIO подготовил специальную программу для турне по России 25 июн 2005 :
DIO приступит к работе только в следующем году 11 сен 2002 :
Концерт DIO в России отменен
сегодня
VIVIAN CAMPBELL о работе с : «Нам платили меньше, чем команде техников» DIO
Jimmy Kay из The Metal Voice поговорил с бывшим участником Dio, гитаристом Last In Line и Def Leppard Vivian'ом Campbell'ом. Во время беседы тот рассказал о своей битве с раком, новом альбоме Last In Line и о том, что ему не платили зарплату в группе Dio, что привело к его увольнению. Выдержка из беседы приведена ниже.
На вопрос о том, правда ли, что его уволили за то, что он стал отстаивать свои права из-за обещанных, но не выплаченных денег, Campbell ответил:
«Мне было чуть за двадцать, и дело не в деньгах, а в принципе, и я очень-очень принципиальный. Когда кто-то даёт мне обещание, я ожидаю, что он сдержит его, потому что я держу своё слово, — ведь меня так воспитали. Когда я говорю кому-то, что собираюсь сделать что-то, я выполняю свои обязательства. Ронни дал нам обещание и назначил оплату, и мы работали за очень небольшие деньги — меньше, чем платили нашей команде техников, а группа была очень успешной. Тогда люди покупали записи, и мы продавали много альбомов, и все мы были очень вовлечены в творческий процесс, это был действительно совместный процесс. Мы были словно в тисках. Венди Дио никогда не видела в нас группу. Она никогда не видела ценности в этой группе, и это меня очень расстраивало.
После того, как меня уволили, я думаю, что Ронни всё понимал лучше неё, он понимал настоящую магию, которая была у оригинальной группы, и химию, которая у нас была, и то, как мы создавали всё вместе. Я думаю, что Ронни в действительности боялся её, и он никогда не спорил с ней. Как я и говорил, дело было ни разу не в деньгах. Я просто хотел выполнения обещания, которое дал Ронни, и это был контракт, заключенный между нами четырьмя, и он просто не был в достаточной мере мужиком, чтобы выполнить его. Я позвонил ему, и в результате меня уволили. В течение многих лет мне было очень больно. У нас никогда не было выплаты авторских гонораров, и это было проблемой, мы работали за минимальную заработную плату, даже несмотря на то, что мы сочиняли музыку, у нас нет гонораров, у нас не было ни сувенирки, ни футболок, даже не продавались билеты на встречу с группой или что-то подобное. Мы получали фиксированную зарплату, которая была меньше, чем у команды техников».
VIDEO
Thrashcrow
Jack of Diamonds
Orgik
Flashback
Family Ghost
Он никогда не молчал. Как и Дио в его адрес.
И эта "шавка" столько классических риффов и соло на первых трех альбомах написал и записал, что не тебе его осуждать.
Aiming High
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