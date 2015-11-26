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Dio

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26 янв 2019 : 		 Голограмма DIO поедет в тур в мае

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20 фев 2018 : 		 Бывший басист DIO за голограмму

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7 фев 2018 : 		 Бывший гитарист DIO хотел бы выпуска репетиционных записей DIO

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22 дек 2017 : 		 Видео с выступления голограммы DIO

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8 дек 2017 : 		 Видео с выступления голограммы DIO

8 дек 2017 : 		 Стартовал тур голограммы DIO
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VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO: «Нам платили меньше, чем команде техников»



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Jimmy Kay из The Metal Voice поговорил с бывшим участником Dio, гитаристом Last In Line и Def Leppard Vivian'ом Campbell'ом. Во время беседы тот рассказал о своей битве с раком, новом альбоме Last In Line и о том, что ему не платили зарплату в группе Dio, что привело к его увольнению. Выдержка из беседы приведена ниже.

На вопрос о том, правда ли, что его уволили за то, что он стал отстаивать свои права из-за обещанных, но не выплаченных денег, Campbell ответил:

«Мне было чуть за двадцать, и дело не в деньгах, а в принципе, и я очень-очень принципиальный. Когда кто-то даёт мне обещание, я ожидаю, что он сдержит его, потому что я держу своё слово, — ведь меня так воспитали. Когда я говорю кому-то, что собираюсь сделать что-то, я выполняю свои обязательства. Ронни дал нам обещание и назначил оплату, и мы работали за очень небольшие деньги — меньше, чем платили нашей команде техников, а группа была очень успешной. Тогда люди покупали записи, и мы продавали много альбомов, и все мы были очень вовлечены в творческий процесс, это был действительно совместный процесс. Мы были словно в тисках. Венди Дио никогда не видела в нас группу. Она никогда не видела ценности в этой группе, и это меня очень расстраивало.

После того, как меня уволили, я думаю, что Ронни всё понимал лучше неё, он понимал настоящую магию, которая была у оригинальной группы, и химию, которая у нас была, и то, как мы создавали всё вместе. Я думаю, что Ронни в действительности боялся её, и он никогда не спорил с ней. Как я и говорил, дело было ни разу не в деньгах. Я просто хотел выполнения обещания, которое дал Ронни, и это был контракт, заключенный между нами четырьмя, и он просто не был в достаточной мере мужиком, чтобы выполнить его. Я позвонил ему, и в результате меня уволили. В течение многих лет мне было очень больно. У нас никогда не было выплаты авторских гонораров, и это было проблемой, мы работали за минимальную заработную плату, даже несмотря на то, что мы сочиняли музыку, у нас нет гонораров, у нас не было ни сувенирки, ни футболок, даже не продавались билеты на встречу с группой или что-то подобное. Мы получали фиксированную зарплату, которая была меньше, чем у команды техников».

VIVIAN CAMPBELL On His Time In DIO -




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Thrashcrow


23 фев 2019, 16:06		Шавка лает на поверженного льва.....Пока Дио был жив, он почему-то молчал. Если его так обманывали,,мне непонятно,почему он не ушёл после записи первого альбома.

Jack of Diamonds


23 фев 2019, 16:25		Если дело в бабле - увольнялся бы и работал техником.

Orgik


23 фев 2019, 16:45		А весь текст прочесть слабо?

Flashback


23 фев 2019, 16:51		Господа, вы чересчур категоричны. Все таки, наиболее успешные работы были записаны именно с этим музыкантом. И то, что Венди разрушила ни одну успешную коллаборацию музыкантов, то же важно.

Family Ghost


23 фев 2019, 16:52		>>>Шавка лает на поверженного льва.....Пока Дио был жив, он почему-то молчал.

Он никогда не молчал. Как и Дио в его адрес.
И эта "шавка" столько классических риффов и соло на первых трех альбомах написал и записал, что не тебе его осуждать.

Aiming High


23 фев 2019, 18:38		Почему-то я ему верю.Внешность Дио(R.I.P.) мне никогда не внушала доверия.


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