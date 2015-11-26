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Документальный фильм о DIO выйдет в этом году



Wendy Dio сообщила в недавнем интервью, что в этом году состоится премьера документального фильма о Ронни Джеймсе Дио, который расскажет историю всей его жизни.







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