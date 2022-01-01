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*Новое видео RAMMSTEIN 35
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 22
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Dio

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VIVIAN CAMPBELL сожалеет, что не смог попросить прощения у Ронни Джеймса Дио



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Гитарист DEF LEPPARD Vivian Campbell, который покинул сольную группу Ронни Джеймса Дио со скандалом в середине 1980-х годов, ответил в новом интервью Грегу Прато с VintageRock.com на вопрос о том, считает ли он, что существовала возможность снова сойтись с Ронни или хотя бы поговорить с ним после его ухода из группы:

«Я хотел бы уточнить: я был уволен из группы DIO. Я не уходил из DIO. И это своего рода городской миф, потому что все эти десятилетия многие люди находятся в заблуждении, думая, что я покинул группу. Я не хотел уходить из DIO. Меня уволили в середине тура. Но я был неудобным человеком. Я был тем, кто пытался заставить Ронни сдержать свои обещания и быть верным своим словам, и это не сработало. Поэтому я считаю, что у нас не было ни единого шанса снова работать вместе.

Жена Ронни Венди вплоть до самой его смерти была его менеджером, и она никогда не считала, что я представляю какую-то ценность для Ронни. Она всегда думала, что я просто гитарист и меня легко заменить. Я думаю, Ронни понимал в этом немного больше. Так что, я думаю, если бы мы с Ронни встретились без Венди, пошли в паб, выпили по пинте пива и обсудили наши разногласия, мы могли бы снова работать вместе, и это было бы здорово. Но пока Венди контролировала его карьеру, этого никогда не случилось бы».

На вопрос о том, сожалеет ли он о том, что ему так и не представилась возможность помириться с Ронни до его смерти, Vivian ответил:

«Да. Знаете, мы оба наговорили друг о друге гадости в СМИ, и это было плохой идеей. Но тебя подталкивают к таким вещам. И все совершают подобные ошибки. Это было прискорбно. Но Ронни был сложным парнем, как и все. Когда люди спрашивают меня: "Что из себя представляет тот или иной человек", трудно описать человеческий опыт в двух предложениях. Я имею в виду, что все мы сложные существа — у нас бывают хорошие и плохие дни. У нас есть хорошие черты характера и есть отрицательные. И Ронни был сложным. Бывали дни, когда мы с ним очень хорошо ладили, а были дни, когда я считал его полным недоноском... И я уверен, что он думал обо мне точно так же. Но единственное, что у нас получалось вместе, — мы могли вместе творить музыку. Я всегда считал эти отношения очень напряжёнными, потому что... Я буду нести большую часть ответственности за это, потому что я был очень стеснительным рядом с Ронни. Потому что мне было 20 лет, и я слушал Ронни в RAINBOW и BLACK SABBATH в течение многих лет, прежде чем оказался в группе с ними и в студии в Лос-Анджелесе, в этой сюрреалистической, совершенно иной обстановке, чем та, которую я знал раньше. И в группе с этим парнем, чьи альбомы я слушал с тринадцати лет. Поэтому у меня было странное почтение к нему — он был рок-звездой, по моему мнению. К тому же он был намного старше меня. Мне даже хотелось называть его "мистер Дио". Я не называл его так, но мне казалось, что так правильно. Наверное, я должен быть более уважительным в этом отношении. Поэтому было немного странно иметь такие отношения. Я никогда не чувствовал себя комфортно рядом с ним. Единственное время, когда я ощущал себя комфортно, это когда мы играли музыку».




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