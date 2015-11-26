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Wendy DIO : «Ронни всегда думал, что обыграет рак»



Wendy Dio в рамках нового интервью коснулась темы рака Ронни:



«Мы не думали, что он умрёт; мы не ожидали, что он умрёт. Я имею в виду, всё время, пока он проходил лечение. В конце концов мы стали ездить каждые две недели, он проходил химиотерапию в течение шести часов, а мы возвращались и бегали по коридорам, говоря: "Мы убиваем дракона. Мы здесь, чтобы убить дракона". Мы называли рак драконом.



За три недели до смерти он получил награду от [Revolver] Golden Gods, и мы просто не ожидали — мы всегда думали, что он справится; он всегда думал, что справится. И это просто такая ужасная, ужасная болезнь, которая просто забирает жизнь каждого; ей всё равно, откуда они родом».







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