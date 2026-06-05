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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 48
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 30
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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Arise From Worms

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Участники MORBID ANGEL и CRYPTOPSY в ARISE FROM WORMS



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Группа ARISE FROM WORMS, детище Sonny Lombardozzi, выпустит дебютную пластинку, получившую название "A Bleeding Tree Hanging Self Destruction", десятого июля на Church Road Records. В состав новой команды также вошли Steve Tucker (MORBID ANGEL) на вокале, Flo Mounier (CRYPTOPSY) на ударных и Derek Sherinian (DREAM THEATER, Steve Vai, Yngwie Malmsteen) на клавишах. Первый сингл из этого релиза, "Forgotten Kings", доступен ниже.

Трек-лист:

01. Forgotten Kings
02. Power Obsessed
03. Raize Demons Breath
04. Psionic Being
05. Nine Walls
06. Laolongtou
07. Axes Of The Viovode 1
08. Axes Of The Viovode 2
09. Persepolis (available on physical release only)

Состав:

Steve Tucker (vocals)
Sonny Lombardozzi (guitars, bass and violins)
Flo Mounier (drums)
Derek Sherinian (keyboards)




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5 июн 2026
Exceptional
Sherinian сюда как попал?
просмотров: 125

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