сегодня



Гитарист IRON MAIDEN: «В документальном фильме будет кое-что, о чем мы не говорили ранее»



ADRIAN SMITH в недавнем интервью ответил на вопрос, видел ли он уже фильм "Iron Maiden: Burning Ambition":



«Да, видел. И мне это реально понравилось, возможно, это прозвучит забавно, но когда на большом экране показывают что-то о тебе, иногда хочется спрятаться за креслами. Но я уверен, что это хороший документальный фильм о группе, и я надеюсь, что фэнам он понравится. В нем есть несколько моментов, о которых ранее нигде не говорилось и есть кое-что, что раскрывается более подробно. Так что, я надеюсь, что людям это реально придется по душе»



Adrian также поговорил о книге "Iron Maiden: Infinite Dreams - The Official Visual History", которая была издана по всему миру в твердом переплете осенью 2025 года. Эта великолепная книга, посвященная первым 50-летним юбилеям IRON MAIDEN, рассказывает об эволюции одной из самых престижных групп хэви-металла с непревзойденным вкладом участников и менеджмента.



«Мне нравятся некоторые старые фотографии. Это почти как другая жизнь, то, что было в 80-х, когда я был в группе и я был совсем другим человеком. Но мне нравится то, что в нем есть, например, дневник Steve'a , в котором он рассказывает о том, как заработал всего пару баксов на выступление, как ему пришлось покупать гитарные струны и бензин и считать все до последнего цента. Подобные вещи бесценны. Здорово, что он сохранил все это».



На вопрос, считает ли он, что он и вокалист Bruce Dickinson вывели IRON MAIDEN на новый уровень, когда присоединились к группе, Adrian ответил:



«Я не могу говорить о себе, но Bruce определенно это сделал, потому что, как бы мы ни любили Пола [Ди'Анно], я не думаю, у него было такое же мышление, как у Bruce'a, такая же решимость добиться успеха, целеустремленность. Bruce был воплощением преданности делу и профессионализма, и он мог петь вечер за вечером. И это было именно то, что было нужно группе. Нужно было отправляться в турне — нужно было проводить в нем шесть-восемь месяцев подряд. И это то, что должны делать рок-группы. Никто не отсыпет успеха просто так и скажет "Хорошо, мы просто будем крутить вас на радио. Вы станете звездами". Ничего подобного и близко нет.



Что касается меня, то да, я был частью процесса. Я считаю, мы все усердно трудились, чтобы выйти на новый уровень. Возможно, я надеюсь, что мой вклад в написание материала, тоже помог. Многие синглы, которые мы использовали, "Flight Of Icarus", "Wasted Years" и тому подобное, были моими идеями, мои песни — "2 Minutes To Midnight" — написаны в соавторстве. Так что я чувствую, что, надеюсь, внес свой вклад или продолжаю это делать»..







+1 -0



просмотров: 151

