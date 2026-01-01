Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 39
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 38
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



14 мар 2026 : 		 IRON MAIDEN возьмут паузу в 2027

14 мар 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «В документальном фильме будет кое-что, о чем мы не говорили ранее»

3 мар 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Может, пора поменять UFO на что-то другое»

3 мар 2026 : 		 NICKO MCBRAIN об уходе из IRON MAIDEN

1 мар 2026 : 		 Бывший из IRON MAIDEN о ЗСРнР

25 фев 2026 : 		 Документальный фильм IRON MAIDEN покажут весной

18 фев 2026 : 		 IRON MAIDEN отметят юбилей в Knebworth Park

22 янв 2026 : 		 Педаль в честь IRON MAIDEN

21 янв 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN об уходе барабанщика

5 янв 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN стали использовать экран

26 дек 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о сочинении материала

25 дек 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от Polish Metal Alliance

19 дек 2025 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Я сохранил много памятных вещей»

5 дек 2025 : 		 Басист IRON MAIDEN: «На пенсию не хочу!»

18 ноя 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Я хотел подождать до января 2025»

9 ноя 2025 : 		 Новая футболка IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED

29 окт 2025 : 		 Robyn Adele Anderson исполняет хит IRON MAIDEN

27 окт 2025 : 		 NICKO MCBRAIN: «Я по-прежнему член команды»

22 окт 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о смене ударника

18 окт 2025 : 		 Новая раскраска от IRON MAIDEN

15 окт 2025 : 		 Юбилейный винил IRON MAIDEN

6 окт 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'a, я своими делами занимался!»

5 окт 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Все довольны новым ударником»

3 окт 2025 : 		 STEVE HARRIS об уходе Nicko из IRON MAIDEN

25 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Зачем нам ваша Сфера»

20 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Новый барабанщик добавил стабильности»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист IRON MAIDEN: «В документальном фильме будет кое-что, о чем мы не говорили ранее»



zoom
ADRIAN SMITH в недавнем интервью ответил на вопрос, видел ли он уже фильм "Iron Maiden: Burning Ambition":

«Да, видел. И мне это реально понравилось, возможно, это прозвучит забавно, но когда на большом экране показывают что-то о тебе, иногда хочется спрятаться за креслами. Но я уверен, что это хороший документальный фильм о группе, и я надеюсь, что фэнам он понравится. В нем есть несколько моментов, о которых ранее нигде не говорилось и есть кое-что, что раскрывается более подробно. Так что, я надеюсь, что людям это реально придется по душе»

Adrian также поговорил о книге "Iron Maiden: Infinite Dreams - The Official Visual History", которая была издана по всему миру в твердом переплете осенью 2025 года. Эта великолепная книга, посвященная первым 50-летним юбилеям IRON MAIDEN, рассказывает об эволюции одной из самых престижных групп хэви-металла с непревзойденным вкладом участников и менеджмента.

«Мне нравятся некоторые старые фотографии. Это почти как другая жизнь, то, что было в 80-х, когда я был в группе и я был совсем другим человеком. Но мне нравится то, что в нем есть, например, дневник Steve'a , в котором он рассказывает о том, как заработал всего пару баксов на выступление, как ему пришлось покупать гитарные струны и бензин и считать все до последнего цента. Подобные вещи бесценны. Здорово, что он сохранил все это».

На вопрос, считает ли он, что он и вокалист Bruce Dickinson вывели IRON MAIDEN на новый уровень, когда присоединились к группе, Adrian ответил:

«Я не могу говорить о себе, но Bruce определенно это сделал, потому что, как бы мы ни любили Пола [Ди'Анно], я не думаю, у него было такое же мышление, как у Bruce'a, такая же решимость добиться успеха, целеустремленность. Bruce был воплощением преданности делу и профессионализма, и он мог петь вечер за вечером. И это было именно то, что было нужно группе. Нужно было отправляться в турне — нужно было проводить в нем шесть-восемь месяцев подряд. И это то, что должны делать рок-группы. Никто не отсыпет успеха просто так и скажет "Хорошо, мы просто будем крутить вас на радио. Вы станете звездами". Ничего подобного и близко нет.

Что касается меня, то да, я был частью процесса. Я считаю, мы все усердно трудились, чтобы выйти на новый уровень. Возможно, я надеюсь, что мой вклад в написание материала, тоже помог. Многие синглы, которые мы использовали, "Flight Of Icarus", "Wasted Years" и тому подобное, были моими идеями, мои песни — "2 Minutes To Midnight" — написаны в соавторстве. Так что я чувствую, что, надеюсь, внес свой вклад или продолжаю это делать»..




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 151

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом