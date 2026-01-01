IRON MAIDEN возьмут паузу в 2027



IRON MAIDEN сообщили, что финальными концертами тура "Run For Your Lives" станут два шоу в ноябре, 24 и 26 ноября на K-Arena, Yokohama.



Harris: «Мы очень рады, что в конце этого года проведем тур "Run For Your Lives" в Японии. И тем более, что мы завершаем двухлетнее мировое турне в Yokohama.



Мне всегда нравилось проводить время в Японии, и мы с удовольствием возвращаемся туда при любой возможности, чтобы выступить перед нашими поклонниками. Поэтому для нас особенно важно провести два последних вечера этого невероятного тура со всеми вами в Японии. Это событие станет по-настоящему запоминающимся для всех нас!»



Rod Smallwood: «Мы рады снова вернуться в Японию.



Я знаю, нашим японским фэнам может показаться, что ждать этого концерта слишком долго, но для нас очень важно завершить тур там, и я могу обещать нашим фэнам, что они получат удовольствие от нашего сет-листа и постановки. Мы очень рады поделиться этим с вами! Группе нравится возвращаться к этой эпохе, и особенно им нравится исполнять эти песни с использованием самых современных визуальных эффектов, которые мы создали для их сопровождения. У нас есть все самые известные песни с самого начала, включая 'Hallowed Be Thy Name', 'Run To The Hills', 'Phantom Of The Opera', 'Trooper', 'Number Of The Beast', 'Killers', 'Powerslave', '2 Minutes To Midnight' и другие. Кроме того, есть несколько по-настоящему эпичных песен, в том числе "Rime Of The Ancient Mariner" и "Seventh Son Of A Seventh Son", которые будут еще более особенными, потому что эти концерты состоятся в самом конце тура "Run For Your Lives", и, таким образом, это будет последнее исполнение группой некоторых из этих песен!



Хочу добавить, что на наших европейских концертах в прошлом году было особенным приятно наблюдать, что подавляющее большинство наших фанатов оценили и с уважением отнеслись к нашей просьбе строго ограничить использование ими телефонов на наших концертах, в идеале просто постоянно носить их в карманах, особенно в первых рядах. Понимание и сотрудничество наших фанатов оказали колоссальное влияние на атмосферу каждого концерта и значительно увеличили удовольствие как для группы, так и для ее поклонников. Поэтому мы просим всех наших поклонников в Японии сделать то же самое и наслаждаться шоу "в данный момент", а не снимать на свои телефоны. Пожалуйста, держите их в карманах!»







