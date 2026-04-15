Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 63
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 41
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



Показать далее
| - |

|||| сегодня

IRON MAIDEN введут в ЗСРнР



zoom
Британская группа IRON MAIDEN вошла в список артистов, которые в этом году будут включены в Зал славы рок-н-ролла. В категории «Исполнители 2026 года» также будут отмечены Phil Collins, Billy Idol, JOY DIVISION/NEW ORDER, OASIS, Sade, Лютер Вандросс и WU-TANG CLAN. Селия Крус, Фела Кути, Куин Латифа, MC Lyte и Грэм Парсонс получат награду за вклад в раннее развитие рок-музыки; автор песен в стиле филадельфийского соула Линда Крид, продюсеры Ариф Мардин, Джимми Миллер и Рик Рубин будут удостоены награды за выдающиеся достижения в музыке; а Эд Салливан получит премию имени Ахмета Эртегюна.

Джон Сайкс, глава Зала славы рок-н-ролла, сказал:

«Включение в Зал славы рок-н-ролла — высшая музыкальная награда. Мы с нетерпением ждём возможности чествовать этих выдающихся артистов на церемонии в этом году — это будет незабываемый вечер».

Церемония состоится 14 ноября в театре «Пикок» в Лос-Анджелесе. В следующем месяце её покажут на телеканалах ABC и Disney+.

14 ноября IRON MAIDEN будут находиться в Австралии, где у них запланированы концерты на 13 ноября в Мельбурне и 15 ноября в Сиднее. Менеджер IRON MAIDEN Rod Smallwood сказал в своём заявлении:

«Мы хотели бы поблагодарить Зал славы рок-н-ролла за то, что они включили нас (и бывших участников группы, которые были частью нашей истории) в список тех, кто будет введён в Зал славы в 2026 году. Для IRON MAIDEN превыше всего всегда были отношения с нашими фанатами, а не награды и отраслевые премии. Тем не менее всегда приятно, когда тебя признают и чествуют за достижения в музыкальной индустрии!

Кроме того, кажется уместным, что группа будет включена в Зал славы рок-н-ролла в этом году, когда мы продолжаем отмечать 50-летие мировым турне "Run For Your Lives", которое пройдёт в Северной и Южной Америке и за их пределами.
Мы также хотели бы поздравить наших коллег, принятых в Зал славы в 2026 году, и, как всегда, выразить благодарность нашим фанатам за их преданность, упорство и поддержку на протяжении более 50 лет! До встречи где-нибудь на гастролях!»

MAIDEN будут включены в составе Bruce Dickinson, Steve Harris, Nicko McBrain, Adrian Smith, Dave Murray, Janick Gers, Dennis Stratton, Пол ДиэАнно, Blaze Bayley, и Клайв Бёрр.

По правила Зала Славы, IRON MAIDEN могли быть включены в него начиная с 2005 года. KISS могли претендовать на включение с 1999 года, но первую номинацию получили в 2009, а включены в 2014. DEEP PURPLE могли попасть с 1993 года, но оказались там лишь в 2016 году. Среди артистов, связанных с роком и металлом, в настоящий момент в Зале Славы находятся BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, METALLICA, AC/DC, JUDAS PRIEST, KISS, VAN HALEN, RUSH, GUNS N' ROSES, Ozzy Osbourne и DEEP PURPLE.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

15 апр 2026
N
Northe
О, ну хоть с Блейзом, не проебались-таки.
просмотров: 108

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом