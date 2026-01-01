Почему IRON MAIDEN выпускают документальный фильм именно сейчас?



В рамках беседы в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk", басист IRON MAIDEN Steve Harris ответил на вопрос, почему группа именно сейчас решилась выпустить документальный фильм о своей истории:



«Ну, на самом деле, это вовсе и не мы решались. Фильм о нас, но не нами придуманный. Вот в чем разница. Да, это документальный фильм, но к нам обратились с идеей его создания сторонние люди и в процессе реализации эта идея немного изменилась от первоначальной. Они собирались сделать кино больше про наших фанатов, и в какой-то степени оно таким и осталось. Так что, да, это не наша работа. Они хотели использовать в картине наши обложки, оформление и все остальное, и похоже, как будто это наш собственный документальный фильм. Но это не так. Я считаю, что им следовало указать, что это документальный фильм о IRON MAIDEN, а не от IRON MAIDEN, потому что это не мы инициаторы. Конечно, контроль над процессом был бы совсем иным, делай мы это сами.



Да, мы сотрудничали, давали для фильма интервью и всё такое прочее — мы делали то, что от нас хотели, — но если бы мы решили снимать фильм сами, то, полагаю, мы бы сделали всё немного по-другому... и я больше ничего не буду говорить по этому поводу. Но я по-прежнему считаю, что конечный результат… Хотя я лучше помолчу, потому что это испортит впечатления другим... Я считаю, люди должны просто пойти и посмотреть фильм и сами всё решить».



На вопрос, рассказывает ли "Iron Maiden: Burning Ambition" об истории группы в целом, Steve ответил:



«Да, он про нашу историю. Я полагаю, что где-то в течение первого часа там очень много исторических материалов. Так что, да, я думаю, люди должны посмотреть фильм и принять собственное решение о его качестве, как-то так».







