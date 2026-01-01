Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 51
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*Dani Filth в новом видео TARJA 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



23 апр 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN выпускают документальный фильм именно сейчас?

19 апр 2026 : 		 IRON MAIDEN: «Отменять концерты из-за ЗСРнР? Да ну на...»

17 апр 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Как быстро пролетело полвека...»

15 апр 2026 : 		 IRON MAIDEN введут в ЗСРнР

13 апр 2026 : 		 Трейлер документального фильма IRON MAIDEN

2 апр 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Даже тем, кто не особо знаком с группой, фильм будет интересен»

19 мар 2026 : 		 Трейлер документального фильма IRON MAIDEN

14 мар 2026 : 		 IRON MAIDEN возьмут паузу в 2027

14 мар 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «В документальном фильме будет кое-что, о чем мы не говорили ранее»

3 мар 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Может, пора поменять UFO на что-то другое»

3 мар 2026 : 		 NICKO MCBRAIN об уходе из IRON MAIDEN

1 мар 2026 : 		 Бывший из IRON MAIDEN о ЗСРнР

25 фев 2026 : 		 Документальный фильм IRON MAIDEN покажут весной

18 фев 2026 : 		 IRON MAIDEN отметят юбилей в Knebworth Park

22 янв 2026 : 		 Педаль в честь IRON MAIDEN

21 янв 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN об уходе барабанщика

5 янв 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN стали использовать экран

26 дек 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о сочинении материала

25 дек 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от Polish Metal Alliance

19 дек 2025 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Я сохранил много памятных вещей»

5 дек 2025 : 		 Басист IRON MAIDEN: «На пенсию не хочу!»

18 ноя 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Я хотел подождать до января 2025»

9 ноя 2025 : 		 Новая футболка IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED

29 окт 2025 : 		 Robyn Adele Anderson исполняет хит IRON MAIDEN

27 окт 2025 : 		 NICKO MCBRAIN: «Я по-прежнему член команды»

22 окт 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о смене ударника
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Почему IRON MAIDEN выпускают документальный фильм именно сейчас?



zoom
В рамках беседы в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk", басист IRON MAIDEN Steve Harris ответил на вопрос, почему группа именно сейчас решилась выпустить документальный фильм о своей истории:

«Ну, на самом деле, это вовсе и не мы решались. Фильм о нас, но не нами придуманный. Вот в чем разница. Да, это документальный фильм, но к нам обратились с идеей его создания сторонние люди и в процессе реализации эта идея немного изменилась от первоначальной. Они собирались сделать кино больше про наших фанатов, и в какой-то степени оно таким и осталось. Так что, да, это не наша работа. Они хотели использовать в картине наши обложки, оформление и все остальное, и похоже, как будто это наш собственный документальный фильм. Но это не так. Я считаю, что им следовало указать, что это документальный фильм о IRON MAIDEN, а не от IRON MAIDEN, потому что это не мы инициаторы. Конечно, контроль над процессом был бы совсем иным, делай мы это сами.

Да, мы сотрудничали, давали для фильма интервью и всё такое прочее — мы делали то, что от нас хотели, — но если бы мы решили снимать фильм сами, то, полагаю, мы бы сделали всё немного по-другому... и я больше ничего не буду говорить по этому поводу. Но я по-прежнему считаю, что конечный результат… Хотя я лучше помолчу, потому что это испортит впечатления другим... Я считаю, люди должны просто пойти и посмотреть фильм и сами всё решить».

На вопрос, рассказывает ли "Iron Maiden: Burning Ambition" об истории группы в целом, Steve ответил:

«Да, он про нашу историю. Я полагаю, что где-то в течение первого часа там очень много исторических материалов. Так что, да, я думаю, люди должны посмотреть фильм и принять собственное решение о его качестве, как-то так».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 108

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом