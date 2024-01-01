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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 35
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 16
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KK's Priest

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12 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

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25 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST

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Видео с выступления KK'S PRIEST



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Видео с выступления KK'S PRIEST, которое состоялось в Colos-Saal, Aschaffenburg, Germany, доступно для просмотра ниже:

01. Hellfire Thunderbolt
02. Strike Of The Viper
03. One More Shot At Glory
04. The Ripper (JUDAS PRIEST song)
05. Reap The Whirlwind
06. Night Crawler (JUDAS PRIEST song)
07. Sermons Of The Sinner
08. Burn In Hell (JUDAS PRIEST song)
09. Beyond The Realms Of Death (JUDAS PRIEST song)
10. Hell Patrol (Judas Priest cover)
11. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)
12. Breaking The Law (JUDAS PRIEST song)
13. Victim Of Changes (JUDAS PRIEST song)

Encore:

14. Raise Your Fists




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