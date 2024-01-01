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Почему KK'S PRIEST не продают за деньги встречи с фанатами?



Вокалист KK'S PRIEST в недавнем интервью ответил на вопрос, почему группа не устраивает платные встречи с поклонниками:



«Некоторые люди выступают против платных встреч. Они считают, что фанаты не должны за это платить. Но у меня другой взгляд на это. То есть я тоже не хочу их устраивать, потому что хочу расслабиться. Но это хорошая возможность для них. Им можно это предложить, но они не обязаны платить. Есть вариант, который я хочу предложить, и он совершенно не похож на все остальные. Кто-то может украсть эту идею, если я выложу её на всеобщее обозрение. Но я сказал Ken'y, что мы будем приглашать по 10 человек за вечер, не более. За кулисами, сразу после того, как мы закончим выступать, у нас в комнате будут пицца, пиво, газировка. Они зайдут вместе с нами, поедят пиццу. Они получат плакат, фотографию размером восемь на десять, подписанный ламинированный сет-лист. Посидеть, поесть пиццу, выпить пива и сфотографироваться — это так круто! Это здорово. И всё будет происходить довольно быстро.



Другая проблема, почему сейчас людям приходится устраивать платные встречи, — это финансирование тура. Ведь сейчас гастроли стоят очень дорого. Мы едем с полуприцепом и автобусом, с полной командой, с экранами, с оборудованием для сцены. И это очень дорого. У K. K. есть возможность, но он не хочет этого делать, и я думаю, что это круто, потому что у него есть такое право. Из серии: "Я не хочу, чтобы фанаты платили за это". Это его мысли... Но фанаты готовы заплатить за подобное. Они хотят это делать. В итоге они злятся, что мы не делаем этого. Боже мой. Нам постоянно задают вопрос: "Вы проводите встречи?"»







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