Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 58
*Попробуй Элтона Джона на вкус 34
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
*Гитарист SCORPIONS упал с лестницы 16
*Вокалист SHINEDOWN защищает вокалистку LINKIN PARK 13
*AC/DC штурмуют Top10 Великобритании 13
*Лидер W.A.S.P.: «Если бы CHRIS HOLMES был успешен в творческ... 12
*PAUL DI'ANNO о встрече с бывшими, здоровье и творчестве 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 58
*Попробуй Элтона Джона на вкус 34
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
[= ||| все новости группы



*

KK's Priest

*



9 сен 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

5 сен 2024 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

19 авг 2024 : 		 Вокалист KK'S PRIEST о том, что значит вновь делить сцену с KK

9 авг 2024 : 		 KK'S PRIEST добавили в сет 'Sinner' и 'Diamonds And Rust'

1 авг 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

16 июл 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

3 июн 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

27 май 2024 : 		 K.K. DOWNING о вероятности выступления с JUDAS PRIEST: «Пусть сначала покажут чек»

25 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST

5 май 2024 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Мои альбомы с JP получат должное внимание»

1 апр 2024 : 		 K.K. DOWNING: «Смысл музыки в преданности поклонников»

29 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

20 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

17 мар 2024 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о выступлениях с KK's PRIEST

17 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

14 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

12 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

7 мар 2024 : 		 Новое видео KK's PRIEST

5 мар 2024 : 		 Видео полного выступления KK'S PRIEST

1 мар 2024 : 		 K.K. DOWNING считает незаслуженно забытой эру TIM'a "RIPPER" OWENS'a в JUDAS PRIEST

28 фев 2024 : 		 K.K. DOWNING о GLENN'e TIPTON'e: «Я безмерно горжусь тем, что мы создали вместе»

27 фев 2024 : 		 K. K. DOWNING об эволюции металла

6 янв 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST

26 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST

25 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления KK'S PRIEST



zoom
Видео с выступления KK'S PRIEST, которое состоялось шестого сентября в EPIC Event Center, Green Bay, Wisconsin, доступно для просмотра ниже:

01. Hellfire Thunderbolt
02. Strike Of The Viper
03. One More Shot At Glory
04. The Ripper (JUDAS PRIEST song)
05. Reap The Whirlwind
06. Night Crawler (JUDAS PRIEST song)
07. Sermons Of The Sinner
08. Burn In Hell (JUDAS PRIEST song)
09. Diamonds & Rust (Joan Baez cover)
10. Hell Patrol (JUDAS PRIEST song)
11. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)
12. Before The Dawn (JUDAS PRIEST song)
13. Breaking The Law (JUDAS PRIEST song)
14. Sinner (JUDAS PRIEST song)

Encore:

15. Raise Your Fists




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 21

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом