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Видео с выступления KK'S PRIEST



Видео с выступления KK'S PRIEST, которое состоялось шестого сентября в EPIC Event Center, Green Bay, Wisconsin, доступно для просмотра ниже:



01. Hellfire Thunderbolt

02. Strike Of The Viper

03. One More Shot At Glory

04. The Ripper (JUDAS PRIEST song)

05. Reap The Whirlwind

06. Night Crawler (JUDAS PRIEST song)

07. Sermons Of The Sinner

08. Burn In Hell (JUDAS PRIEST song)

09. Diamonds & Rust (Joan Baez cover)

10. Hell Patrol (JUDAS PRIEST song)

11. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)

12. Before The Dawn (JUDAS PRIEST song)

13. Breaking The Law (JUDAS PRIEST song)

14. Sinner (JUDAS PRIEST song)



Encore:



15. Raise Your Fists







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