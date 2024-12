сегодня



Вокалист KK'S PRIEST: «Когда люди приходят на наши концерты, они в восторге!»



Tim "Ripper" Owens в недавнем интервью обсудил его нынешнее место работы:



««Это действительно здорово, потому что материал прекрасен. Последняя пластинка, которую мы выпустили [альбом 2023 года "The Sinner Rides Again"], мне очень нравится. Это было здорово. Мы даём отличные концерты. Я думаю, что группа отличная, звук прекрасный, а шоу хорошие. Когда люди приходят на наши концерты, они поражаются. Им нравится слышать песни в правильном исполнении. Так что это даже приятно».



На вопрос о том, исполняют ли KK'S PRIEST на своих концертах песни JUDAS PRIEST, которые сами JUDAS PRIEST не играют или никогда не играли, Ешь ответил:



«Да, мы их играли. Мы исполняем "Before The Dawn", а JUDAS PRIEST никогда не играли её. Ken сказал, что он на 100 процентов уверен, что они никогда не играли её вживую.



Да, мы внесли некоторые изменения [в сет-лист KK'S PRIEST]. Ранее в этом году мы исполняли "Beyond Realm Of Death" и "Victim Of Changes", а в этот раз мы исполнили "Diamonds And Rust", версию с высокими нотами в конце, а ещё "Before The Dawn" и "Sinner". Так что мы сыграли всё немного по-другому.



Я бы хотел исполнить больше песен, которые JUDAS PRIEST никогда не исполняли вживую. Проблема в том, что мы как бы делим всё пополам. Больше всего жаль, что не исполняем больше песен моей эпохи JUDAS PRIEST. Мы играем одну песню — "Burn In Hell". Нас спрашивают, почему мы не играем больше материала, который я записал с JUDAS PRIEST. Но существуют сложности. Проблема в том, что мы не старая, зарекомендовавшая себя группа. Мы собираемся вместе и разучиваем эти песни. У нас есть экраны, на которых они идут фоном. Невозможно менять свой сет-лист и учить новые песни, пока мы в туре. Другие группы могут это делать.



Например, JUDAS PRIEST гастролируют с таким составом уже 12 лет. Так что у них есть песни, которые они могут переделать на новый лад и включить в сет-лист. Но у нас хороший сет-лист».







