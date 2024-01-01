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Гитарист KK'S PRIEST о туре с ACCEPT



K.K. Downing в недавнем интервью TalkShopLive ответил на вопрос о том, какие у него ощущения от недавно прошедшего тура с ACCEPT по Северной Америке:



«Было просто потрясающе оказаться в туре вместе с ребятами из ACCEPT. Я познакомился с ними, кажется, в 1982-м или, может быть, в 1983-м. По-моему, они выступили в качестве группы поддержки, когда мы [JUDAS PRIEST] были в туре "Point Of Entry". Да, кажется, это был альбом после "British Steel". Мы стали хорошими друзьями, и, конечно, я очень горжусь ими. Они в буквальном смысле придерживаются своих взглядов и являются металлистами до мозга костей, так что было здорово снова встретиться с Wolf'ом [Hoffmann'ом, гитаристом ACCEPT] и остальными ребятами. Вообще-то незадолго до этого мы играли на нескольких крупных фестивалях в Европе, так что мы уже встречались с ними там и, конечно же, поговорили о туре, который нам предстояло начать в Штатах. И он прошёл просто фантастически. Мы отлично провели время, вернувшись во многие старые места, города — было много замечательных городов. Конечно, Америка — это огромная страна, очень большая, и мы не везде сыграли, но мы дали 28 концертов. В общем, было приятно вернуться и, несомненно, мы обязательно приедем ещё».











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