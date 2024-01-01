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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 50
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 23
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KK's Priest

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21 ноя 2024 : 		 Гитарист KK'S PRIEST о туре с ACCEPT

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9 окт 2024 : 		 MARK TORNILLO присоединился на сцене к KK'S PRIEST

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16 июл 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

3 июн 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

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25 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST

5 май 2024 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Мои альбомы с JP получат должное внимание»

1 апр 2024 : 		 K.K. DOWNING: «Смысл музыки в преданности поклонников»

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17 мар 2024 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о выступлениях с KK's PRIEST

17 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

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12 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

7 мар 2024 : 		 Новое видео KK's PRIEST

5 мар 2024 : 		 Видео полного выступления KK'S PRIEST

1 мар 2024 : 		 K.K. DOWNING считает незаслуженно забытой эру TIM'a "RIPPER" OWENS'a в JUDAS PRIEST
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Гитарист KK'S PRIEST о туре с ACCEPT



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K.K. Downing в недавнем интервью TalkShopLive ответил на вопрос о том, какие у него ощущения от недавно прошедшего тура с ACCEPT по Северной Америке:

«Было просто потрясающе оказаться в туре вместе с ребятами из ACCEPT. Я познакомился с ними, кажется, в 1982-м или, может быть, в 1983-м. По-моему, они выступили в качестве группы поддержки, когда мы [JUDAS PRIEST] были в туре "Point Of Entry". Да, кажется, это был альбом после "British Steel". Мы стали хорошими друзьями, и, конечно, я очень горжусь ими. Они в буквальном смысле придерживаются своих взглядов и являются металлистами до мозга костей, так что было здорово снова встретиться с Wolf'ом [Hoffmann'ом, гитаристом ACCEPT] и остальными ребятами. Вообще-то незадолго до этого мы играли на нескольких крупных фестивалях в Европе, так что мы уже встречались с ними там и, конечно же, поговорили о туре, который нам предстояло начать в Штатах. И он прошёл просто фантастически. Мы отлично провели время, вернувшись во многие старые места, города — было много замечательных городов. Конечно, Америка — это огромная страна, очень большая, и мы не везде сыграли, но мы дали 28 концертов. В общем, было приятно вернуться и, несомненно, мы обязательно приедем ещё».






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