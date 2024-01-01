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KK's Priest

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|||| 27 май 2024

K.K. DOWNING о вероятности выступления с JUDAS PRIEST: «Пусть сначала покажут чек»



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В новом интервью с WDR Rockpalast Kenneth'a "K.K." Downing'a спросили, примет ли он приглашение от JUDAS PRIEST сыграть на разовом концерте на крупном фестивале.

72-летний гитарист, который не играл с JUDAS PRIEST с 2011 года, ответил:

«Пусть сначала покажут чек. [Смеётся]. Сумма должна быть очень большой. Нет. Я счастлив. Я доволен. Я скромно подошел к ребятам пару лет назад и сказал: "Слушайте, что вы думаете о моём возвращении? Вы решили стать стать группой из четырёх человек?" И они ответили: "Нет". Вот и всё. Это окончательно, и я думаю, что это печально».

Когда ведущий сравнил расставание Downing'a с JUDAS PRIEST с распадом брака и посетовал на то, что он и его бывшие коллеги по группе не могут остаться друзьями, К. К. сказал:

«Да, всё это немного странно, и я этого не понимаю. Очевидно, что фанаты, кажется, понимают это, но я не знаю, в курсе ли они всех деталей».




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