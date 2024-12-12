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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 34
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*Новое видео DREAM THEATER 31
*Новое видео AVANTASIA 26
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KK's Priest

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12 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

7 мар 2024 : 		 Новое видео KK's PRIEST

5 мар 2024 : 		 Видео полного выступления KK'S PRIEST
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Профессиональное видео с выступления KK'S PRIEST



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Профессиональное видео с выступления KK'S PRIEST, которое состоялось в рамках Rock Hard Festival 2024, доступно для просмотра ниже.

Watch KK's PRIEST Perform




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12 дек 2024
L
LU---
Минус 100 500
Как жаль певца....в такую хрень вписался......ни одного музыканта прилично....фу

просмотров: 147

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