1 авг 2024



Видео с выступления KK'S PRIEST



Видео с выступления KK'S PRIEST, которое состоялось рамках фестиваля Z! Live в Испании, доступно для просмотра ниже:



01. Hellfire Thunderbolt

02. Strike Of The Viper

03. One More Shot At Glory

04. The Ripper (JUDAS PRIEST song)

05. Night Crawler (JUDAS PRIEST song)

06. Burn In Hell (JUDAS PRIEST song)

07. Beyond The Realms Of Death (JUDAS PRIEST song)

08. Hell Patrol (Judas Priest cover)

09. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)

10. Breaking The Law (JUDAS PRIEST song)

11. Victim Of Changes (JUDAS PRIEST song)



Encore:



12. Raise Your Fists







+0 -0



просмотров: 140

