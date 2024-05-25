Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео NIGHTWISH 39
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 23
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 23
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 22
*METALLICA 14 раз первая 20
*MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона 16
*BATTLE BEAST думают о новом материале 16
*Никакого альбома KREATOR до 2026 года! 15
*KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола» 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео NIGHTWISH 39
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 23
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 23
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 22
[= ||| все новости группы



*

KK's Priest

*



25 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST

5 май 2024 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Мои альбомы с JP получат должное внимание»

1 апр 2024 : 		 K.K. DOWNING: «Смысл музыки в преданности поклонников»

29 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

20 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

17 мар 2024 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о выступлениях с KK's PRIEST

17 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

14 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

12 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

7 мар 2024 : 		 Новое видео KK's PRIEST

5 мар 2024 : 		 Видео полного выступления KK'S PRIEST

1 мар 2024 : 		 K.K. DOWNING считает незаслуженно забытой эру TIM'a "RIPPER" OWENS'a в JUDAS PRIEST

28 фев 2024 : 		 K.K. DOWNING о GLENN'e TIPTON'e: «Я безмерно горжусь тем, что мы создали вместе»

27 фев 2024 : 		 K. K. DOWNING об эволюции металла

6 янв 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST

26 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST

25 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST

24 дек 2023 : 		 Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами»

6 дек 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

8 ноя 2023 : 		 K.K. DOWNING о введении JUDAS PRIEST в Зал славы рок-н-ролла: «Это был странный опыт»

29 окт 2023 : 		 Цензура добралась до KK's PRIEST

19 окт 2023 : 		 K.K. DOWNING о TIM'e 'RIPPER' OWENS'e: «У него самый лучший голос на планете сейчас»

18 окт 2023 : 		 KK's PRIEST добрались до Мальты

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

12 окт 2023 : 		 Лидер KK's PRIEST собирается написать еще одну книгу

9 окт 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST



zoom
Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST, которое состоялось в рамках Rock Hard Festival 2024, доступно для просмотра ниже.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

25 май 2024
Вашингтон Ирвинг
Будет прикольно, если Кинг после разовых концертов Slayer в 2024 сделает KK's Slayer.
25 май 2024
kircore
Отличный концерт. Я про вокалиста, а бабка КК налажал везде, где только смог.
Like!1

просмотров: 279

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом