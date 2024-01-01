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*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 22
*BURTON C. BELL представил новое видео 22
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
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KK's Priest

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Вокалист KK'S PRIEST о том, что значит вновь делить сцену с KK



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TIM 'RIPPER' OWENS в недавней беседе поговорил о втором альбоме группы, "The Sinner Rides Again", который вышел в сентябре прошлого года на Napalm Records:

«Это классический металл с современным звучанием, в нём много слоев, многогранность, агрессивность, есть плавные части, моменты, которые можно подпевать. В альбоме много классического металла, если вам это по душе, с кучей клише, с темами из серии "добро против зла" и так далее. Здесь есть всё. На этом диске потрясающие звук, микс, песни. Это действительно хорошая пластинка. Эти песни хорошо ложатся на слух. Вы можете зайти на YouTube и посмотреть клипы: "One More Shot At Glory", "Strike Of The Viper" и так далее. Просто зайдите на сайт KK'S PRIEST и посмотрите их, а также посмотрите видео и узнайте, что мы делаем. Там много наших концертных видео, так что все могут увидеть, что происходит. Приём альбомов был невероятным».

Он также рассказал, каково ему снова делить сцену с бывшим участником JUDAS PRIEST K.K. Downing (гитара) после того, как они работали вместе более двух десятилетий назад:

«Это здорово, потому что К. К. просто отличный музыкант, он дружелюбный и страстный, и он относится ко всем одинаково, будь то команда техников или группа, и все отлично проводят время. Иногда нужно понимать, что это K.K. Downing. Думаю, люди этого не всегда осознают. Моя дочь была с нами в туре на паре концертов. Ей 19. Она была в американском туре. Мы пошли поужинать — K. K, я и моя дочь. После этого мне пришлось сказать ей: "Ты должна понять, что этот человек изменил гитарную игру — он и Glenn Tipton. Вот почему люди играют на гитаре — благодаря K.K. Downing". Но когда приглядишься к нему повнимательнее, он так хорош, ему так весело, и это действительно приятно».



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