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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 35
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 27
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 20
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 13
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KK's Priest

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9 окт 2024 : 		 MARK TORNILLO присоединился на сцене к KK'S PRIEST

7 окт 2024 : 		 Видео полного выступления KK'S PRIEST

23 сен 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

9 сен 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

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19 авг 2024 : 		 Вокалист KK'S PRIEST о том, что значит вновь делить сцену с KK

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27 май 2024 : 		 K.K. DOWNING о вероятности выступления с JUDAS PRIEST: «Пусть сначала покажут чек»

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17 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

14 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

12 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

7 мар 2024 : 		 Новое видео KK's PRIEST

5 мар 2024 : 		 Видео полного выступления KK'S PRIEST

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MARK TORNILLO присоединился на сцене к KK'S PRIEST



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MARK TORNILLO присоединился на сцене к KK'S PRIEST в рамках выступления седьмого октября в Regency Ballroom, San Francisco, California и исполнил кавер-версию хита JUDAS PRIEST classic "Breaking The Law".




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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9 окт 2024
Exceptional
Ну хоть один нормальный музыкант на сцене появился
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просмотров: 315

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