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MARK TORNILLO присоединился на сцене к KK'S PRIEST



MARK TORNILLO присоединился на сцене к KK'S PRIEST в рамках выступления седьмого октября в Regency Ballroom, San Francisco, California и исполнил кавер-версию хита JUDAS PRIEST classic "Breaking The Law".







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