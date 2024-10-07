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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
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*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
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KK's Priest

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Видео полного выступления KK'S PRIEST



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Видео полного выступления KK'S PRIEST, которое состоялось второго октября в Celebrity Theatre, Phoenix, AZ, доступно для просмотра ниже:

"Hellfire Thunderbolt"
"Strike of the Viper"
"One More Shot at Glory"
"The Ripper" (Judas Priest)
"Reap the Whirlwind"
"Night Crawler" (Judas Priest)
"Sermons of the Sinner"
"Burn in Hell" (Judas Priest)
"Diamonds & Rust" (Joan Baez)
"Hell Patrol" (Judas Priest)
"The Green Manalishi (With the Two Prong Crown)" (Fleetwood Mac)
"Before the Dawn" (Judas Priest)
"Breaking the Law" (Judas Priest)
"Sinner" (Judas Priest cover)
"Raise Your Fists




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7 окт 2024
R
Rutger
Данный концерт почтил своим присутствием Барон фон Джуниор

Great hang with the mighty ACCEPT and K.K's Priest in Phoenix this week!
🇬🇧 All hail the British & German metal 🇩🇪 🤘
David Ellefson

просмотров: 167

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