Видео полного выступления KK'S PRIEST



Видео полного выступления KK'S PRIEST, которое состоялось второго октября в Celebrity Theatre, Phoenix, AZ, доступно для просмотра ниже:



"Hellfire Thunderbolt"

"Strike of the Viper"

"One More Shot at Glory"

"The Ripper" (Judas Priest)

"Reap the Whirlwind"

"Night Crawler" (Judas Priest)

"Sermons of the Sinner"

"Burn in Hell" (Judas Priest)

"Diamonds & Rust" (Joan Baez)

"Hell Patrol" (Judas Priest)

"The Green Manalishi (With the Two Prong Crown)" (Fleetwood Mac)

"Before the Dawn" (Judas Priest)

"Breaking the Law" (Judas Priest)

"Sinner" (Judas Priest cover)

"Raise Your Fists







