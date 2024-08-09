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KK's Priest

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9 авг 2024 : 		 KK'S PRIEST добавили в сет 'Sinner' и 'Diamonds And Rust'

1 авг 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

16 июл 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

3 июн 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

27 май 2024 : 		 K.K. DOWNING о вероятности выступления с JUDAS PRIEST: «Пусть сначала покажут чек»

25 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST

5 май 2024 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Мои альбомы с JP получат должное внимание»

1 апр 2024 : 		 K.K. DOWNING: «Смысл музыки в преданности поклонников»

29 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

20 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

17 мар 2024 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о выступлениях с KK's PRIEST

17 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

14 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

12 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

7 мар 2024 : 		 Новое видео KK's PRIEST

5 мар 2024 : 		 Видео полного выступления KK'S PRIEST

1 мар 2024 : 		 K.K. DOWNING считает незаслуженно забытой эру TIM'a "RIPPER" OWENS'a в JUDAS PRIEST

28 фев 2024 : 		 K.K. DOWNING о GLENN'e TIPTON'e: «Я безмерно горжусь тем, что мы создали вместе»

27 фев 2024 : 		 K. K. DOWNING об эволюции металла

6 янв 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST

26 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST

25 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST

24 дек 2023 : 		 Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами»

6 дек 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

8 ноя 2023 : 		 K.K. DOWNING о введении JUDAS PRIEST в Зал славы рок-н-ролла: «Это был странный опыт»

29 окт 2023 : 		 Цензура добралась до KK's PRIEST
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KK'S PRIEST добавили в сет 'Sinner' и 'Diamonds And Rust'



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KK'S PRIEST в рамках нынешнего европейского тура добавили с сет-лист композиции 'Sinner' и 'Diamonds And Rust' — видео с некоторых выступлений доступны ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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9 авг 2024
IJzerklompje
И где же, собсна, песни с Жугулятора, которые обещал играть Даунинг?

просмотров: 178

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