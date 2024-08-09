сегодня



KK'S PRIEST добавили в сет 'Sinner' и 'Diamonds And Rust'



KK'S PRIEST в рамках нынешнего европейского тура добавили с сет-лист композиции 'Sinner' и 'Diamonds And Rust' — видео с некоторых выступлений доступны ниже.







+0 -0



( 1 ) просмотров: 178

